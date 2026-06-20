Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, reafirmou seu compromisso de gerenciar melhor o banco de reservas durante o confronto contra a Suécia na segunda rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo, reconhecendo que suas substituições na partida de estreia não surtiram o efeito desejado.

A seleção holandesa busca colocar sua trajetória na Copa do Mundo de volta nos trilhos após o decepcionante empate na estreia contra o Japão, partida que gerou muitas dúvidas, já que Koeman recuou para um estilo defensivo antes de sua equipe sofrer um gol aos 89 minutos.

Koman assumiu total responsabilidade pelo resultado, explicando que queria que seus jogadores pressionassem mais no campo, o que eles não conseguiram fazer durante a partida que terminou empatada em 2 a 2.

Koman afirmou em declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo: “Para começar, acho que o impacto das substituições não foi positivo e, claro, sou responsável por isso. Aceito as críticas dirigidas a mim, isso não é problema”.

O técnico holandês acrescentou: “Tomei minha decisão após conversar com minha comissão técnica e deixei bem claro o que queria mudar. Deveríamos ter pressionado mais nas zonas mais avançadas do campo, mas não fomos capazes de fazer isso, e queremos transmitir essa mensagem aos jogadores”.

A seleção holandesa enfrenta a Suécia, liderada pela dupla de ataque formada por Victor Giokeres e Alexander Isak, que marcaram um gol cada na partida em que a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1, além de terem criado inúmeras outras chances ao longo do jogo.

Koman destacou que essa dupla vem apresentando um desempenho excepcional até o momento, mas, ao mesmo tempo, alertou os defensores da Holanda para a necessidade de ficarem atentos às outras fontes de ataque da seleção sueca.

Koman disse: “Eles se destacam pela velocidade e pela força e têm a capacidade de balançar as redes; por isso, vamos nos concentrar neles e dar-lhes atenção especial, mas precisamos nos concentrar em toda a seleção sueca, pois eles tiveram um bom desempenho em campo”.

Koman indicou que pretende contar com o artilheiro histórico da seleção holandesa, Memphis Depay, que recentemente sofreu com problemas na coxa e não teve grande impacto contra o Japão após entrar como reserva.

Koman concluiu: “Depay pode trazer um valor agregado para nós, e sempre foi um valor agregado; por isso, quando precisarmos dele, ele estará em campo.”