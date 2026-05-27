Stefan de Vrij não integra a lista definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo, composta por 26 jogadores. O técnico Ronald Koeman explicará nesta quarta-feira, em uma coletiva de imprensa, por que o zagueiro da Inter ficará de fora da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Ele se lesionou no último domingo, e constatou-se que havia uma lesão. E que Stefan precisaria de doze a quatorze dias para voltar a estar apto. Com o histórico de pouquíssimos jogos. O que tem a ver com o fato de ele sofrer esse tipo de lesão”, explica Koeman sobre a ausência de De Vrij.

“Infelizmente, tivemos que descartá-lo”, conclui Koeman, indicando que De Vrij, com 79 partidas pela seleção, não faz parte de seus planos para a Copa do Mundo deste verão.

Koeman informa também que Matthijs de Ligt (Manchester United) e Emmanuel Emegha (Strasbourg) estão ausentes da seleção holandesa devido a lesões. De Ligt vem lutando há meses contra uma lesão nas costas e, por isso, sua participação na Copa do Mundo já era muito duvidosa há algum tempo.

De Vrij (34) estreou-se na seleção holandesa em 2012 e, quatorze anos depois, continua sendo jogador internacional. Ele participou com a Holanda das Copas do Mundo de 2014 e 2022 e dos Campeonatos Europeus de 2021 e 2024.

Há muita especulação sobre o futuro de De Vrij no Inter, onde seu contrato expira em 30 de junho. O zagueiro holandês foi recentemente citado como uma possível contratação do Al-Sadd, do Catar.