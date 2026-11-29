Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O PSV venceu o Go Ahead Eagles por 4 a 0 no sábado à noite, mas um detalhe de um dos gols chamou a atenção após o jogo. Peter Bosz teve um papel curioso no 2 a 0 marcado por Ruben van Bommel.

Aos 36 minutos, a bola saiu pela lateral perto da área técnica de Bosz. Na esperança de iniciar um ataque rápido, Bosz entregou a bola a Filip Kostic, que imediatamente cobrou o lateral para a frente. Dez segundos depois, Van Bommel mandou a bola para a rede e fez o 2 a 0.

“No segundo gol, Bosz tem um papel bastante decisivo”, observou Ronald Waterreus no De Eretribune, da ESPN. “Comentamos no início do programa que quase todos os jogadores do PSV já marcaram, mas agora Peter Bosz também tem uma assistência. É impressionante.”

Waterreus, porém, acredita que a ação de Bosz contraria as regras da KNVB. “Oficialmente, não pode. Mas acho que ninguém vai reclamar disso. E acho que é justo, porque, pelo espírito do jogo, isso obviamente não tem nada a ver com antijogo.”

Publicidade Publicidade

Marciano Vink concorda com o colega, mas demonstra sobretudo compreensão pela atitude do técnico do PSV. “Acho muito normal que, se a bola vem na sua direção, você a entregue a um jogador do seu time.”

Tópicos relacionados

A suspeita de Waterreus, porém, está correta: segundo as regras da KNVB, Bosz cometeu uma infração. “Se um integrante da comissão técnica, um jogador temporariamente retirado de campo, um reserva, um jogador substituído ou um jogador expulso tocar na bola enquanto ela sai do campo de jogo, o árbitro concederá um tiro livre indireto”, diz o regulamento.

Por isso, a NOS foi apurar o caso e entrou em contato com a KNVB ainda durante a partida. “Uma consulta da NOS à KNVB revelou que o papel de Peter Bosz no 2 a 0 de Ruben van Bommel é, sim, permitido”, escreveu a emissora pública.

Publicidade

Não se sabe o motivo da exceção à regra. O que está claro, portanto, é que, aos olhos da KNVB, o árbitro Dennis Higler acertou ao validar o gol de Van Bommel.

Além disso, o PSV teve muitos motivos para agradecer ao goleiro Matej Kovár. O tcheco fez nada menos que 10 defesas, e o time de Eindhoven segue na liderança da Eredivisie após este fim de semana.