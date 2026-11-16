KNVB apoia candidato que quer derrotar Gianni Infantino na eleição da FIFA

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A KNVB anunciou oficialmente nesta segunda-feira que, assim como a UEFA e as demais federações europeias de futebol, apoia a candidatura de Philippe Diallo à presidência da FIFA. "A KNVB vê em Diallo um dirigente experiente e capaz de unir as partes, que pode liderar as reformas necessárias na FIFA."

A notícia de que Diallo seria apresentado como candidato foi divulgada nesta segunda-feira pelo The Guardian e já foi confirmada oficialmente pela UEFA. O prazo para registrar candidaturas à eleição termina na quarta-feira. Diallo será apresentado oficialmente como candidato na terça-feira, segundo a entidade europeia.

"O apoio a Diallo vem após a decisão anterior da KNVB de retirar sua confiança do presidente da FIFA, Gianni Infantino. A KNVB sempre ressaltou que apenas uma troca de comando não basta. A FIFA precisa de reformas fundamentais, com prioridade para os rumos da entidade", afirmou a KNVB em comunicado oficial.

"Ao apoiar Diallo, a KNVB escolhe um candidato capaz de defender esses rumos e dar início às mudanças necessárias. Entre elas estão uma distribuição mais equilibrada das responsabilidades, mais transparência, fiscalização independente e mais influência para as federações afiliadas", acrescentou a entidade.

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A KNVB confia em uma nova liderança na FIFA. "Graças aos muitos anos de trabalho no futebol nacional e internacional, Diallo conhece o esporte, as organizações e os desafios que o futebol enfrenta. A KNVB vê nele um dirigente que, com esse conhecimento e essa experiência, pode contribuir para as mudanças necessárias na FIFA."

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"Com Philippe Diallo, apoiamos alguém que já deu amplas provas de sua capacidade no futebol e sabe o que acontece tanto nas federações nacionais quanto no âmbito internacional", disse Frank Paauw, presidente da KNVB.

"Mas um novo presidente, por si só, não resolve tudo. O importante é que as reformas necessárias sejam efetivamente implementadas", ressaltou Paauw. "Confiamos que Diallo possa assumir a liderança nesse processo e, junto com as federações afiliadas, construir uma FIFA transparente, confiável e que coloque os interesses do futebol em primeiro lugar."

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A candidatura de Diallo está alinhada à agenda de reformas apresentada pela KNVB. "Ela tem três prioridades centrais: uma gestão melhor e uma distribuição equilibrada das responsabilidades, mais atenção aos direitos humanos e à sustentabilidade, e mais investimentos no desenvolvimento do futebol em todo o mundo."

A definição virá em março do ano que vem, quando serão realizadas as eleições.