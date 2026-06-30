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Justin Kluivert, Denzel Dumfries, Crysencio SummervilleIMAGO

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Kluivert, Timber e Summerville são forçados a tomar uma decisão drástica após o drama dos pênaltis

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo

Para a seleção holandesa, a partida das oitavas de final contra o Marrocos, em Monterrey, acabou sendo uma noite para esquecer bem rápido. A equipe do técnico Ronald Koeman acabou perdendo por 2 a 3 na disputa decisiva de pênaltis. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysensio Summerville assumiram suas responsabilidades, mas falharam na marca dos 11 metros. O trio acabou sendo alvo de muita hostilidade online.

Mais uma vez, os pênaltis acabaram com as esperanças da Oranje em uma fase final. O início da disputa de pênaltis ainda foi promissor, com Teun Koopmeiners acertando o gol e Neil El Aynaoui vendo, em seguida, sua cobrança da marca dos onze metros acertar a trave. Depois disso, porém, tudo deu errado. Kluivert enganou o goleiro marroquino Yassine Bounou, mas acabou acertando a trave.

Após um pênalti convertido por Wout Weghorst, os erros de Timber (para fora) e Summerville (defesa de Bounou) acabaram por derrubar a seleção holandesa. Kluivert, Timber e Summerville estavam visivelmente inconsoláveis logo após o fim da partida, enquanto outros companheiros de equipe os consolavam.

Entre muitos torcedores de futebol, a emoção estava à flor da pele após o jogo, embora uma parte tenha realmente exagerado ao importunar o trio no Instagram com comentários de ódio. Quinten Timber decidiu, então, desativar completamente os comentários em suas postagens, enquanto Kluivert e Summerville restringiram suas configurações de comentários para limitar o fluxo de reações de ódio. Agora, apenas as pessoas que eles mesmos seguem podem comentar nas postagens deles.

A Seleção Holandesa já teve que disputar doze séries de pênaltis, incluindo dois amistosos que terminaram com pênaltis. A equipe só venceu contra a Suécia no Euro de 2004 e contra a Costa Rica na Copa do Mundo de 2014.

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Segundo Ibrahim Afellay, muitos jogadores da Seleção Holandesa não conseguem lidar com a pressão ao cobrar um pênalti. Van Hooijdonk tem uma opinião diferente. “Não dá para treinar para lidar com a pressão, mas temos um técnico que, durante sua carreira como jogador, cobrou 1.423 pênaltis. Ele acertou todos, sem fazer nada de estranho.”

“Colocar a bola no chão, dar a corrida e chutar. Eu esperaria que aquele técnico tivesse dito: ‘Rapazes, quem for cobrar um pênalti pode errar. Mas de uma única maneira: dar uma corrida normal e chutar’. Todas essas bobagens, isso me dá tanta náusea...”

Segundo Afellay, o Marrocos é o vencedor merecido. “Vamos ser sinceros: já é um milagre que a Holanda tenha chegado aos pênaltis.”


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