Klopp dispara contra a arbitragem: "Foi falta óbvia, mas para o VAR não foi falta clara"

Técnico do Liverpool também analisa o empate contra o Manchester United

O clássico entre e terminou empatado em 1 a 1, na tarde deste domingo (20), e ficou marcado pela polêmica atuação do VAR ao validar o gol dos Red Devils.

No lance, Lindelof tomou a bola de Origi com falta na origem do lance que terminou com bola na rede de Rashford. Embora falta visível pelo vídeo da transmissão, o árbitro, no entanto, preferiu não rever o lance e manteve sua marcação em campo: gol de Rasford para o Manchester United. Já na reta final do clássico, os Reds conseguiram buscar o empate com Lallana.

O lance levou os jogadores e a comissão do Liverpool à loucura. E após o fim da partida, Jurgen Klopp aproveitou para disparar contra o VAR.

"O primeiro gol acho que todos podem concordar que foi falta mas para o VAR não foi uma falta clara. Essa é a situação. Nós não perdemos mas foi uma falta obvia. Foi claro o contato e Origi caiu", disse em entrevista à BBC Sport.



"Eles carregaram e contra-atacaram. Sim, há contato, eu tenho certeza que eles disseram isso, mas 'não é uma falta clara?'. Isso não existe. Não é como deveria ser", esbravejou Klopp.

Por fim, o treinador analisou o empate que manteve o Liverpool na liderança da Premier League.

"Nós fomos bons o bastante para um ponto. Demos ao Manchester United a aoportunidade de jogar da forma que eles queriam, com cinco defensores e etc (...) Nós sempre jogamos contra o muro. Nós precisamos melhoras mas isso é como é. Eu não acho que o Manchester United pode jogar assim se o outro time não tiver muito a bola", analisou.

"Jogamos muitas vezes contra um time como este. Talvez possamos fazer melhor. Um ponto é completamente bom e vamos em frente", concluiu.