Klopp comenta ausência de Firmino na Copa do Mundo: "Loucura"

O treinador do Liverpool enalteceu a seleção brasileira, mas lamentou a ausência de seu jogador na Copa do Mundo

Um dos nomes mais constantes nas convocações feitas por Tite nos últimos anos, Roberto Firmino não foi incluído na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2022. E a ausência do atacante do Liverpool surpreendeu Jurgen Klopp, técnico dos Reds.

“Estou feliz por termos Bobby (Firmino), mas ele merece. Acredito que ele merece tudo, para ser franco. Isso mostra como incrivelmente boa e talentosa é a seleção brasileira, para deixar um jogador como o Firmino fora. Loucura”, afirmou o alemão em entrevista coletiva realizada após vitória por 3 a 1 sobre o Southampton, pelo Campeonato Inglês, triunfo que começou com gol do próprio Firmino.

Firmino havia perdido o status de titular absoluto no ataque do Liverpool durante a temporada passada, especialmente após a chegada do uruguaio Darwin Nuñez, mas ainda assim seguia importante para o time. Na atual campanha, contudo, o brasileiro voltou a ser titular mais regularmente e tem sido mais uma vez um dos destaques do time: em 21 jogos até aqui foram nove gols e quatro assistências.

Na seleção brasileira sob o comando de Tite, Firmino foi um dos cinco jogadores mais utilizados pelo treinador (44 jogos) e também está entre os que mais fizeram gols sob o comando do técnico: foram 13, sendo dez deles neste ciclo para a Copa do Mundo de 2022, número inferior apenas aos de Philippe Coutinho (17), Richarlison (17), Gabriel Jesus (19) e Neymar (29).

Para o ataque, Tite convocou os seguintes nomes para o torneio a ser disputado no Qatar: Richarlison, Neymar, Raphinha, Gabriel Jesus, Antony, Vini Júnior, Rodrygo, Pedro e Gabriel Martinelli.