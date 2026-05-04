Klaas-Jan Huntelaar deixou uma mensagem clara para Marc Overmars ao deixar o Ajax: “Deixe-me ir”

O Schalke 04 sagrou-se campeão da 2. Bundesliga neste fim de semana, o que significa que, após anos de ausência, o clube retorna à primeira divisão alemã na próxima temporada. Klaas-Jan Huntelaar, ex-jogador do Schalke, relembra sua passagem por Gelsenkirchen em entrevista à Voetbal International.

O ex-artilheiro voltou ao Ajax após sete anos no Schalke, clube pelo qual já havia jogado entre 2006 e 2009. “Depois de sete anos no Schalke, voltei para o Ajax. Meu contrato estava chegando ao fim e eu não sentia que estava me dando bem com as novas pessoas. Foi assim que as coisas foram se distanciando aos poucos”, conta Huntelaar.

Sua segunda passagem por Amsterdã foi extremamente bem-sucedida. Entre 2017 e 2021, ele foi bicampeão nacional e deu uma contribuição importante para a memorável campanha do Ajax na Liga dos Campeões na temporada 2018/19.

No entanto, na temporada 2020/21, o experiente jogador ficou um pouco em segundo plano, principalmente devido à crescente concorrência no ataque. “No Ajax, estávamos a caminho de ser campeões e já havia vários atacantes: Brian Brobbey estava chegando e Sébastien Haller tinha sido contratado, o que significava que um dos atacantes jogaria menos”, disse o jogador com 76 partidas pela seleção.

Seu antigo clube então entrou em contato com ele perguntando se ele gostaria de ajudar o clube na luta contra o rebaixamento. “O clube disse: ‘Não temos muito dinheiro, mas gostaríamos muito que você voltasse.’ Os jogadores que estavam lá na época também me abordaram: ‘Volte, venha ajudar’”, continua ele.

“Eu disse então ao Marc Overmars: ‘Deixe-me ir para o Schalke.’ Isso foi puramente por amor ao clube. O que encontrei foi um time sem confiança, o que, de certa forma, eu já esperava. Nessa situação, é preciso reunir as cabeças e garantir que haja um plano. Infelizmente, não conseguimos nos salvar naquela época.”

Ainda assim, o ex-jogador do Real Madrid e do AC Milan, entre outros, está feliz por ver seu clube de volta ao mais alto nível depois de todos esses anos. “É bom que o Schalke esteja de volta à Bundesliga, pois é nesse nível que o clube deve estar. No primeiro ano, é preciso sobreviver e só depois é que se pode começar a construir algo. As pessoas não devem esperar que o clube volte a disputar o título de imediato. Vamos torcer para que o clube permaneça na Bundesliga e que, a partir de agora, volte a ser bem administrado.”