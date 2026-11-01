Kimi Antonelli é campeão mundial de Fórmula 1! Um italiano volta a vencer após 73 anos

A longa corrida de Andrea Kimi Antonelli pelo título mundial de Fórmula 1 chegou oficialmente ao fim. O piloto de 20 anos da Mercedes conquistou o título no Grande Prêmio da Cidade do México, em que administrou a ampla vantagem na classificação sobre o companheiro de equipe George Russel (punido com 10 segundos após um incidente na largada e sexto colocado) e terminou em 3º lugar. O resultado lhe rendeu mais uma colocação de destaque na temporada e, enfim, o título mundial.

Uma conquista muito importante para Antonelli, já que o título não era vencido por um piloto italiano desde 1953, quando, há 73 anos, Alberto Ascari conseguiu uma dobradinha com um carro da Ferrari. Antonelli, por sua vez, venceu com um carro da Mercedes, uma máquina praticamente infalível nesta temporada, a ponto de estar perto de conquistar também o título de construtores.

A cinco corridas do fim do Mundial, Antonelli conquista o título com 380 pontos. Verstappen, vencedor da corrida, sobe para o segundo lugar, com 261 pontos, seguido por Lewis Hamilton, com 259. Geroge Russel, teoricamente o último obstáculo para a conquista, fica mais distante, com 250 pontos, enquanto Leclerc é o quinto, com 245.