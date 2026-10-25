Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
Red Bull New York v Inter Miami CFGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Kily Gonzalez explica decisão chocante de deixar Lionel Messi no banco na derrota do Inter Miami

Siga GOAL no Google

Lionel Messi viu sua impressionante sequência de participações em gols chegar ao fim após sair do banco na derrota do Inter Miami por 2 a 0 para o Red Bull New York. O técnico Kily Gonzalez revelou que o argentino começou no banco por precaução, após uma intensa agenda de viagens à Espanha.

Publicidade

Messi começa no banco e embalo do Inter Miami chega ao fim

A sequência individual de Messi chegou a um fim abrupto com a derrota do Inter Miami por 2 a 0 fora de casa para o Red Bull New York no sábado. O resultado também encerrou a série de três vitórias consecutivas do clube. O atacante argentino foi, surpreendentemente, relacionado entre os reservas. Ele entrou no início do segundo tempo, mas não conseguiu impulsionar uma reação dos visitantes.

Foi a primeira vez em 13 partidas consecutivas por clube e seleção que Messi não participou diretamente de um gol. O Inter Miami acabou sem o brilho ofensivo habitual em uma noite frustrante.

Viagem desgastante leva a descanso por precaução

O técnico do Inter Miami, Gonzalez, explicou que a decisão de deixar seu principal jogador no banco havia sido planejada. Messi viajou na quinta-feira a Oviedo, na Espanha, para receber o prestigioso Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes. A longa viagem e o pouco tempo até a partida levaram a comissão técnica a administrar cuidadosamente sua carga de trabalho. Gonzalez ressaltou que a medida foi apenas uma precaução para proteger seu craque diante de uma sequência intensa de jogos.

“Isso já havia sido combinado”, disse Gonzalez, segundo a ESPN. “Obviamente, ele passou por uma viagem e tanto, mudanças de fuso horário, variações de temperatura e uma série de outros fatores.

Publicidade
Publicidade

“Estávamos plenamente cientes de tudo isso e concordamos que essa era a melhor maneira de garantir que ele não tivesse nenhum problema, especialmente para evitar lesões, considerando que temos outra partida nesta quarta-feira. O objetivo era que ele se recuperasse e jogasse alguns minutos hoje; como sempre, ele teve um bom desempenho.”

Tópicos relacionados

Próximas partidas
MIA

MIA

Major League Soccer

28 de out. de 2026

CIN

CIN

NER

NER

Major League Soccer

28 de out. de 2026

RNY

RNY

Gonzalez critica atuação ruim do meio-campo

Sem seu capitão entre os titulares, o Inter Miami teve dificuldades para controlar o ritmo da partida. Gonzalez criticou duramente os erros de sua equipe na manutenção da posse de bola e a incapacidade de executar o plano de jogo desde o campo de defesa.

“Perdemos a bola vezes demais no meio-campo, fizemos passes demais de frente para o nosso próprio gol e tivemos dificuldades para construir as jogadas desde trás”, acrescentou o técnico. “Tenho de assumir a responsabilidade por isso.

Publicidade

“Como disse aos jogadores no intervalo, precisávamos mudar o rumo da partida; melhoramos um pouco, embora eu certamente não esteja satisfeito, e os jogadores também não. Mas é uma lição útil, um lembrete de que não podemos nos acomodar, um choque de realidade. Não podemos relaxar.”

Foco se volta para o próximo confronto com o Cincinnati

Apesar do resultado decepcionante, o Inter Miami segue em boa posição na classificação da Conferência Leste, em terceiro lugar, com 55 pontos. Agora, a equipe tentará se recuperar rapidamente do revés. O Inter Miami receberá o FC Cincinnati na quinta-feira. O elenco precisa reencontrar seu ritmo ofensivo e melhorar os passes no meio-campo para conquistar uma vitória importante em casa.