Kily Gonzalez explica decisão chocante de deixar Lionel Messi no banco na derrota do Inter Miami

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Lionel Messi viu sua impressionante sequência de participações em gols chegar ao fim após sair do banco na derrota do Inter Miami por 2 a 0 para o Red Bull New York. O técnico Kily Gonzalez revelou que o argentino começou no banco por precaução, após uma intensa agenda de viagens à Espanha.

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Messi começa no banco e embalo do Inter Miami chega ao fim

A sequência individual de Messi chegou a um fim abrupto com a derrota do Inter Miami por 2 a 0 fora de casa para o Red Bull New York no sábado. O resultado também encerrou a série de três vitórias consecutivas do clube. O atacante argentino foi, surpreendentemente, relacionado entre os reservas. Ele entrou no início do segundo tempo, mas não conseguiu impulsionar uma reação dos visitantes.

Foi a primeira vez em 13 partidas consecutivas por clube e seleção que Messi não participou diretamente de um gol. O Inter Miami acabou sem o brilho ofensivo habitual em uma noite frustrante.

Viagem desgastante leva a descanso por precaução

O técnico do Inter Miami, Gonzalez, explicou que a decisão de deixar seu principal jogador no banco havia sido planejada. Messi viajou na quinta-feira a Oviedo, na Espanha, para receber o prestigioso Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes. A longa viagem e o pouco tempo até a partida levaram a comissão técnica a administrar cuidadosamente sua carga de trabalho. Gonzalez ressaltou que a medida foi apenas uma precaução para proteger seu craque diante de uma sequência intensa de jogos.

“Isso já havia sido combinado”, disse Gonzalez, segundo a ESPN. “Obviamente, ele passou por uma viagem e tanto, mudanças de fuso horário, variações de temperatura e uma série de outros fatores.

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“Estávamos plenamente cientes de tudo isso e concordamos que essa era a melhor maneira de garantir que ele não tivesse nenhum problema, especialmente para evitar lesões, considerando que temos outra partida nesta quarta-feira. O objetivo era que ele se recuperasse e jogasse alguns minutos hoje; como sempre, ele teve um bom desempenho.”

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Gonzalez critica atuação ruim do meio-campo

Sem seu capitão entre os titulares, o Inter Miami teve dificuldades para controlar o ritmo da partida. Gonzalez criticou duramente os erros de sua equipe na manutenção da posse de bola e a incapacidade de executar o plano de jogo desde o campo de defesa.

“Perdemos a bola vezes demais no meio-campo, fizemos passes demais de frente para o nosso próprio gol e tivemos dificuldades para construir as jogadas desde trás”, acrescentou o técnico. “Tenho de assumir a responsabilidade por isso.

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“Como disse aos jogadores no intervalo, precisávamos mudar o rumo da partida; melhoramos um pouco, embora eu certamente não esteja satisfeito, e os jogadores também não. Mas é uma lição útil, um lembrete de que não podemos nos acomodar, um choque de realidade. Não podemos relaxar.”

Foco se volta para o próximo confronto com o Cincinnati

Apesar do resultado decepcionante, o Inter Miami segue em boa posição na classificação da Conferência Leste, em terceiro lugar, com 55 pontos. Agora, a equipe tentará se recuperar rapidamente do revés. O Inter Miami receberá o FC Cincinnati na quinta-feira. O elenco precisa reencontrar seu ritmo ofensivo e melhorar os passes no meio-campo para conquistar uma vitória importante em casa.