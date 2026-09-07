Cristian Chivu, técnico da Inter de Milão, afirmou que sua equipe está determinada a "escrever páginas importantes na história do clube", antes do confronto contra o Real Madrid na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, no estádio Santiago Bernabéu.

A Inter disputa uma das partidas de abertura mais difíceis possíveis na Europa, ao retornar ao estádio onde José Mourinho conduziu a equipe a conquistar uma das vitórias mais imortais de sua história, em 2010.

Desta vez, Mourinho ocupa o banco de reservas adversário, após ter retornado recentemente ao Real Madrid, enquanto Chivu comanda a Inter em sua segunda participação na Liga dos Campeões da Europa como técnico da equipe.

Chivu foi um dos integrantes da Inter que conquistou a tríplice coroa sob o comando de Mourinho, e ainda mantém uma forte relação pessoal com o treinador português, mas afirmou que sua própria filosofia de futebol se desenvolveu de forma independente.

Chivu disse aos jornalistas durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida: "Temos o dever de escrever páginas importantes na história deste clube".

E acrescentou: "Nos últimos anos, este clube alcançou um nível importante na competição da Liga dos Campeões, e cabe a nós escrever outras páginas em sua história".

E prosseguiu: "Meus sentimentos neste estádio? Ficou muito mais bonito. Hoje está mais moderno, e é motivo de satisfação para todos ter a oportunidade de disputar uma partida neste estádio".

E completou: "Mourinho é uma pessoa especial para mim. Encontrá-lo foi um golpe de sorte. Ele me ajudou no momento mais difícil da minha vida, e nunca vou esquecer isso".

Apesar de sua estreita relação com Mourinho, Chivu rejeitou a ideia de que o ex-técnico do Real Madrid tenha tido influência direta sobre sua filosofia tática.

E esclareceu: "Nunca imitei ninguém. Tenho minha própria ideia de futebol, que construí quando era jogador e ao longo dos meus anos nas categorias de base, onde tive a oportunidade de experimentar coisas que me ajudam ao longo destes anos".

A Inter enfrenta um desafio enorme em Madri, depois de a equipe não conseguir vencer no estádio Santiago Bernabéu ao longo de seis décadas. Chivu aceita a dificuldade do confronto, mas não quer que sua equipe abra mão de seus princípios.

Ele disse: "Jogar no Santiago Bernabéu não é fácil para ninguém. Já se passaram 60 anos desde a vitória da Inter aqui".

E acrescentou: "Muitas equipes sofreram para conseguir vencer aqui. Vamos dar o nosso melhor, mas sem mudar nossa identidade. Queremos ser dominantes, e queremos mostrar que evoluímos, e não existe uma forma perfeita de enfrentar o Real Madrid".

O treinador também foi questionado sobre a possibilidade de recém-chegados como Jones e Stones assumirem papéis titulares, mas ele ressaltou que todos os integrantes da equipe terão um papel na partida.

Chivu concluiu: "O importante não é quem começa, e sim os 16 jogadores que têm a oportunidade de contribuir na partida. O que aconteceu nas três primeiras partidas do campeonato é prova disso. Amanhã vocês verão minhas escolhas e as decisões que tomo".



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