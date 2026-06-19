Kieft vê o entusiasmo em torno do jogador da Seleção Holandesa mudar completamente

Wim Kieft espera que Donyell Malen seja titular na seleção holandesa, que enfrenta a Suécia no sábado pela Copa do Mundo. O analista da seleção holandesa do jornal *De Telegraaf* acredita nisso, em parte devido à falta de concorrência real na convocação do técnico Ronald Koeman.

“Donyell Malen não precisa temer imediatamente por sua vaga no ataque. Até mesmo porque não há concorrência acirrada de Memphis Depay, Brian Brobbey e Wout Weghorst”, afirma Kieft, que não tem grande consideração pelos outros atacantes centrais da Holanda.

O ex-atacante da Seleção Holandesa descreve a situação em torno de Malen como “engraçada e triste ao mesmo tempo”. “Malen voltou da Itália em excelente forma, após marcar quatorze gols em apenas quatro meses na AS Roma. Koeman não tinha como ignorá-lo; Malen tinha que estar no time titular e seria o sucessor de Depay. Três partidas e algumas chances perdidas depois, Malen já está sendo tirado do time de forma brutal.”

Kieft sabe por experiência própria que, para um atacante, tudo depende da confiança. “Com confiança, você manda a bola pro fundo da rede de olhos fechados; sem confiança, você erra. Sem confiança, começam as grandes dúvidas. Aí, você tem duas pequenas chances em um espaço apertado e não consegue marcar.”

Segundo o colunista do jornal matutino, não há motivo algum para pânico. “A única coisa que Malen precisa fazer é manter a paciência. Fazer o que sempre fez e esperar por aquele momento que vai chegar. Inevitablemente. Pelo menos enquanto o técnico da seleção continuar confiando em Malen.”

Kieft entende muito bem que Koeman não parece disposto a fazer grandes mudanças na preparação para o confronto com a Suécia. “Depay e Brobbey tiveram vinte minutos para tentar contra o Japão como reservas, e a seleção holandesa não melhorou exatamente. Também não foram substituições acertadas da parte de Koeman.”

Os reservas pouco puderam fazer contra o Japão, e Kieft entende isso melhor do que ninguém. “Dificilmente se pode culpar esses dois por isso. Por isso, é muito fácil julgar o Depay apenas por esses minutos. Ele ficou mais ou menos na linha do meio-campo e teve que fazer principalmente trabalho defensivo, além de entrar em duelos sem chance contra uma superioridade numérica dos japoneses.”