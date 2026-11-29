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Wim Kieft e Imke Courtois criticaram, na noite de domingo, no Studio Sport Eredivisie, o nível do clássico entre Feyenoord e Ajax (1 a 1). O time de Roterdã teve a iniciativa durante boa parte da partida em De Kuip, mas não conseguiu derrotar o de Amsterdã. Após o jogo, Kieft discordou completamente da análise de Giovanni van Bronckhorst e fez duras críticas a dois protagonistas do clássico.

O Ajax saiu na frente em De Kuip após apenas quatro minutos, com um belo gol de Julian Brandt. Pouco depois, um passe errado do próprio Brandt deu origem ao empate de Luciano Valente. O Feyenoord passou, então, a tomar cada vez mais a iniciativa, mas não conseguiu transformar o domínio em vitória.

“Se você analisar, os primeiros dois minutos foram a exceção. No restante, o Feyenoord realmente teve o controle e a intensidade”, começa Courtois. “Por outro lado, fez muito pouco com essa intensidade e essa pressão. Criou pouquíssimas chances, e Ferri teve papel de destaque, mas no sentido negativo.”

A decisão do árbitro Allard Lindhout de marcar um pênalti para o Feyenoord, após Charles Vanhoutte sofrer um leve toque de Lucas Rosa, também entrou em discussão. “Acho que, se o árbitro não marcasse, o VAR também não interviria. É um lance muito interpretativo”, afirma Courtois. Kieft também considera o pênalti uma punição excessiva.

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Na bancada da NOS, surgiu então uma discussão sobre se Valente, como capitão, deveria ter exigido a cobrança do pênalti. “É claro que um atacante pode compensar uma partida ruim com um gol de pênalti”, diz Kieft. “Se eu fosse o capitão, fosse o Valente e já tivesse marcado, diria: espere um pouco.”

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Courtois concorda com o colega, mas reconhece que a discussão provavelmente não existiria se Ferri tivesse convertido o pênalti. “Eu exigiria a cobrança. Tudo depende do resultado, não é? Ele perdeu, então estamos tendo essa discussão.”

A analista belga também comentou a atuação abaixo do esperado de Anis Hadj Moussa, muito bem neutralizado pelo defensor do Ajax Owen Wijndal. “Eles tentaram contê-lo coletivamente. Wijndal recebeu ajuda muitas vezes. Você sabe que um único lampejo pode ser decisivo, mas não vimos isso durante toda a partida.”

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Apesar disso, Van Bronckhorst disse após o clássico estar satisfeito com o futebol apresentado pelo Feyenoord, que já acumula oito partidas seguidas sem vencer. “A maneira como jogamos e fazemos de tudo para vencer a partida é boa. No fim das contas, é claro que precisamos conseguir resultados, porque isso é o mais importante.”

Kieft não entende a análise do técnico do Feyenoord. “Ouço o que diz o técnico do Feyenoord, mas discordo completamente. Não achei que o time jogou bem, e também não achei que o Ajax jogou bem.” Segundo Kieft, o Ajax só levou perigo no início porque o Feyenoord recuou. “Não há necessidade nenhuma de recuar contra o Ajax, porque o time não tem profundidade.”

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As atuações de Ferri e do atacante do Ajax Tolu Arokodare, em particular, deixaram Kieft perplexo. “Muito abaixo do nível. Ainda é o campeonato holandês, e é claro que há muita pressão, mas, quando você vê que esses atacantes não conseguem servir como referência, porque todas as bolas escapam dos pés deles e eles praticamente nunca seguram a bola...”

Kieft prossegue: “Com sua altura, Tolu é um bom atacante dentro da área. Quando não consegue chegar lá, fica evidente que ele tem muitas limitações.”