Kieft está bastante preocupado com uma linha da seleção holandesa

Wim Kieft observa a França com grande admiração na véspera da Copa do Mundo. O colunista do De Telegraaf vê uma grande diferença entre a seleção holandesa e o ataque da equipe francesa.

Kieft é um admirador do jogo ofensivo do Paris Saint-Germain. “Na seleção francesa também se vê essa qualidade extra. Além de Dembélé e Doué, você tem também Kylian Mbappé e Hugo Ekitike como atacantes”, enumera o ex-atacante, citando alguns grandes nomes.

O analista de Haarlem traz imediatamente a seleção holandesa para a discussão: “Se compararmos isso com os atacantes da nossa seleção, temos que torcer para que todos estejam em plena forma na Copa do Mundo para conseguir dar um pouco de trabalho contra toda a força desse tipo de atacante.”

“Com Cody Gakpo, temos uma garantia na esquerda, mas, comparados com as principais seleções, estamos em desvantagem quando se trata de qualidade pura no ataque”, Kieft mostra-se preocupado com a seleção holandesa, a pouco mais de dois meses do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Kieft questiona-se sobretudo se Donyell Malen poderá fazer a diferença a nível internacional neste verão. “Ele está a ter um bom desempenho no campeonato italiano, mas, nesse país, isso não é suficiente neste momento.”

Com isso, o comentarista de futebol se refere à dramática eliminação da Copa do Mundo pela equipe de Gennaro Gattuso, que já deixou o cargo. “A Itália revelou jogadores incríveis. Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli, Roberto Baggio, Roberto Mancini, dá para citar muitos. Agora há uma geração em que faltam grandes talentos.”

Na opinião de Kieft, clubes como o AC Milan e a Juventus gastaram dinheiro demais com jogadores estrangeiros. “Eles compraram apenas grandes nomes, e isso foi às custas da própria base. Agora que houve uma saída de jogadores de ponta para a Inglaterra e a Espanha, percebe-se que a oportunidade foi perdida.”