Wim Kieft mal consegue imaginar Anis Hadj Moussa ainda no Feyenoord após a pausa de inverno. O ex-jogador da seleção da Holanda elogiou o atacante no podcast KieftJansenEgmondGijp. No domingo à tarde, Hadj Moussa marcou um golaço que garantiu o empate por 1 a 1 com o PSV.
Kieft está profundamente impressionado com as qualidades de Hadj Moussa e se pergunta por quanto tempo o Feyenoord ainda poderá contar com ele. "Não é possível que Hadj Moussa ainda esteja jogando na Holanda depois da pausa de inverno, é? Não é possível! Esse cara faz coisas realmente incríveis", afirma o ex-atacante, admirado.
O comentarista chega a comparar o jogador do Feyenoord a Arjen Robben, mas faz uma ressalva. "Talvez ele não seja tão bom quanto Arjen Robben, porque Robben era de outro nível", diz Kieft. "Mas a maneira como ele faz aquele gol é incrível, não é? Jogador fantástico!"
Rob Jansen, porém, não quer nem pensar na saída de Hadj Moussa durante a pausa de inverno. "Ele não deve sair no inverno. Termine a temporada e se firme de vez", aconselha o empresário de futebol.
Em seguida, Kieft menciona a entrevista do diretor do Feyenoord Robert Eenhoorn ao De Telegraaf sobre a transferência de Hadj Moussa para o Al Ittihad, que não se concretizou no último verão. "Eles não queriam pagar tudo de uma vez", cita Kieft. Jansen responde: "Li o relato de Robert, e ficou claro que aquela era uma transferência questionável. Havia algo errado, e ele acertou no que fez."
Kieft prevê um dilema difícil caso outro clube interessado apareça durante a pausa de inverno. "Você começa a pensar: esse cara é bom, bom, bom. E, na pausa de inverno, aparece alguém disposto a pagar tudo de uma vez", diz Kieft, que se pergunta se o Feyenoord ainda pode ser campeão ou terminar em segundo lugar sem Hadj Moussa.
Jansen mantém sua posição: "Eu também conversaria com ele, porque, se esse interesse existir na pausa de inverno, também existirá no fim da temporada."