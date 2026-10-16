Kieft: "Ele foi execrado, mas, olhando para trás, é simplesmente um grande jogador para o Ajax"

Wim Kieft vê um contraste doloroso entre Ajax e Feyenoord. Enquanto, segundo o ex-atacante, o time de Roterdã joga atualmente o futebol mais atraente da Holanda, o entusiasmo em Amsterdã desapareceu por completo após um início de temporada promissor. Em sua coluna no De Telegraaf, Kieft é implacável ao avaliar o futebol da equipe de Michel Sanchez.

No início da temporada, o clima no Ajax era bastante positivo. O diretor técnico Jordi Cruyff levou vários nomes de peso para Amsterdã, e os resultados nas fases preliminares da Conference League também davam motivos para otimismo. O futebol apresentado agradava a Kieft na época, mas pouco resta daquele entusiasmo.

Segundo Kieft, a partida da última quinta-feira foi o ponto mais baixo dessa trajetória recente. "Contra o Hajduk Split, a equipe de Michel Sanchez ficou abaixo do mínimo aceitável", conclui. O ex-jogador da seleção holandesa viu um time sem entrosamento nem profundidade, além de um ritmo muito lento.

No ataque, o Ajax tampouco impressionou Kieft, que se irritou com a falta de chances. "A partida começou às 18h45, mas dava facilmente para pegar no sono assistindo", escreve. Segundo o ex-atacante, demorou muito até que a equipe de Amsterdã conseguisse construir sequer uma jogada de ataque decente.

As atuações decepcionantes de Sofyan Amrabat também fizeram Kieft mudar de opinião sobre Jordan Henderson, ex-capitão do Ajax. O meio-campista inglês foi alvo constante de duras críticas durante sua passagem por Amsterdã, mas, segundo o analista, seu valor fica cada vez mais claro. "Ele (supostamente) não jogava grande coisa, mas, quando você vê Amrabat perdido em campo, Henderson parece cada vez melhor a cada jogo."

Kieft vai ainda mais longe ao reavaliar o ex-capitão do Ajax. "Olhando para trás, ele foi simplesmente um grande jogador para o Ajax", afirma o ex-jogador da seleção holandesa. Ele também destaca o que Henderson mostrou após deixar Amsterdã, no Brentford e, agora, no Chelsea.

Kieft também não demonstra muito entusiasmo com outros reforços contratados pelo Ajax no verão. Para ele, Julian Brandt foi exaltado cedo demais, e a empolgação em torno de Tolu Arokodare foi exagerada. Segundo Kieft, o atacante é forte fisicamente e perigoso pelo alto, mas deixa a desejar com a bola nos pés, o que, em sua opinião, explica por que Míchel frequentemente preferia Kasper Dolberg. "Não era à toa", diz Kieft.