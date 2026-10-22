Wim Kieft criticou duramente Marcos Leonardo na noite de quinta-feira, durante o intervalo do duelo da Liga Conferência entre Ajax e Atalanta. O atacante brasileiro, contratado do Al-Hilal no último verão por pouco menos de 20 milhões de euros, não impressiona nem um pouco o ex-jogador da seleção holandesa. "Parece até que ele carrega um saco de batatas nas costas", avaliou Kieft à Ziggo Sport.

O Ajax foi para o intervalo na Johan Cruijff ArenA com o placar em 0 a 0, apesar de ter sido bastante superior aos italianos. O time de Amsterdã criou várias oportunidades, mas não conseguiu superar o goleiro Marco Carnesecchi. O que mais incomodou Kieft foi a falta de profundidade no ataque, e Marcos Leonardo virou o alvo das críticas.

"Prestei muita atenção no Leonardo, mas parece até que ele carrega um saco de batatas nas costas", começou Kieft. "Quer dizer, ele se movimenta com tanta dificuldade e oferece tão pouco perigo." O ex-atacante de clubes como Ajax e PSV viu o brasileiro criar pouco perigo diante do gol da Atalanta.

Depois de pouco mais de meia hora de jogo, Marcos Leonardo teve uma ótima oportunidade para colocar o Ajax em vantagem. Lucas Rosa serviu o compatriota, mas o atacante finalizou sem muita convicção, e a bola passou cerca de um metro ao lado do gol. "Nessa bola, ele também não acertou bem, na minha opinião", afirmou Kieft enquanto eram exibidas as imagens da chance desperdiçada.

O comentarista, porém, não viu apenas pontos negativos na atuação do Ajax. "Eles tiveram bastante a bola em muitos momentos. As jogadas só se tornavam surpreendentes quando a Atalanta não conseguia fazer bem a transição. Aí dava para trocar alguns passes entre as linhas", analisou Kieft, que também viu Julian Brandt e Jorthy Mokio levarem perigo em alguns momentos. "Eles têm o controle do jogo e são o melhor time, mas isso não resulta em muitas chances claras."

Ronald de Boer concordou em grande parte com as críticas de Kieft, embora tenha sido mais positivo em relação ao jogo do Ajax. O ex-jogador da seleção holandesa destacou que Davy Klaassen aproveitou com inteligência os espaços criados pela atenção que Lucas Rosa atraía. "No geral, o jogo até está bom. Acho que eles tiveram umas três boas chances. Pelo menos uma delas precisa entrar, e acho que é aí que está faltando algo", disse De Boer.

De Boer também questionou a falta de velocidade no ataque. "Nesse caso, como o Wim disse, você precisa conseguir lançar alguém como o Leonardo em profundidade, por exemplo. E ele também não é dos mais rápidos", observou. Na avaliação de De Boer, o Ajax fazia uma partida razoável, embora ele tenha alertado para a velocidade da Atalanta nas transições.