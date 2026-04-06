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Wout Weghorst Imago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Kieft compreende a raiva do atacante do Ajax, Wout Weghorst, e explica imediatamente o motivo

Ajax
W. Weghorst

Wim Kieft compreende bem a irritação de Wout Weghorst durante o jogo entre Ajax e FC Twente (1 a 2). O atacante foi substituído prematuramente, dando lugar a Don-Angelo Konadu. Weghorst ainda marcou o gol de empate, mas isso não foi suficiente para garantir um resultado positivo em casa.

Durante a substituição, Weghorst ficou visivelmente irritado por ter que deixar o campo. Ao chegar à linha lateral, ele se recusou a apertar a mão do técnico interino Óscar García. 

Após o término da partida, o repórter Cristian Willaert tentou entrevistar Weghorst para a ESPN, mas o jogador da seleção holandesa recusou. Steven Berghuis, por sua vez, concedeu uma entrevista e destacou que o Ajax não havia jogado bem contra o Twente, que se mostrou superior após o intervalo na Johan Cruijff ArenA.

René van der Gijp fala na segunda-feira no KieftJansenEgmondGijp, entre outros assuntos, sobre Weghorst. “Você pode ficar repetindo que o Sterling não está mais tocando na bola e que o Wout está um pouco confuso, mas a essa altura você já sabe disso. Eu não me surpreendo mais com isso. Como o Wim disse uma vez: aquele garoto não está bem da cabeça. Lá está você, olhando para ele. Eu acho tudo ótimo o que ele faz.”

“Eu entendi por que Weghorst estava irritado”, diz Kieft, defendendo o atacante do Ajax. “Por quem ele é substituído? Por um jogador da base que marcou quatro gols em três temporadas. Dolberg está no banco. E por quê, para entrar por cinco minutos? Ou será que ele também poderia entrar por meia hora? Então, eu entendo isso.”

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Weghorst, de 33 anos, tem contrato com o Ajax até 30 de junho deste ano. Parece que o veterano vai se despedir de Amsterdã após esta temporada, com o FC Twente como possível próximo destino na fase final da carreira de Weghorst.

Após o último sábado, Weghorst soma 59 partidas pelo Ajax. Nessa sequência, ele marcou dezenove gols e deu quatro assistências. 

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