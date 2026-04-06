Kieft adorou a partida de alto nível no exterior e duvida que Saibari consiga lidar com isso

Wim Kieft curtiu o clássico entre Atlético de Madrid e FC Barcelona (1 a 2) no último fim de semana. Depois de assistir ao confronto espanhol, o analista de Haarlem modera as expectativas em relação a Ismael Saibari, que conquistou o título nacional com o PSV no domingo sem entrar em campo.

Na segunda-feira, no podcast KieftJansenEgmondGijp, Kieft mostrou-se extremamente entusiasmado com Lamine Yamal. Ele viu o ponta fazer jogadas incríveis contra o lateral-esquerdo Nicolás González, que acabou sendo expulso de campo com um cartão vermelho.

“Aquele Yamal foi realmente incrível”, comemora Kieft. “Eu não conhecia aquele lateral-esquerdo do Atlético. Provavelmente a culpa é minha. E ele jogou na equipe do Diego Simeone contra o Yamal. O Simeone provavelmente disse para ele marcar de perto. Mas o Yamal passou por ele algumas vezes, jogou a bola por entre as pernas dele. E ainda deu um drible por cima. E, no fim, aquele lateral levou cartão vermelho. Ele ficou completamente perdido.”

“Quando você vê isso, é o topo. O Atlético também tem aquele atacante, o Álvarez. E o Griezmann. E o Barcelona, claro, com aqueles jogadores incríveis”, afirma Kieft, que então volta sua atenção para Saibari. “É um bom jogador, com muitas qualidades. Mas você precisa ter um histórico muito bom para se destacar no Atlético.”

“Isso acontece rápido. É outro nível. E a questão é, claro, se Saibari tem qualidade suficiente para isso”, o ex-atacante ainda tem que ver se o meia do PSV vai dar o salto para o topo europeu.

Mohamed Ihattaren elogiou Saibari no programa Goedemorgen Eredivisie, no domingo. “Eu adoraria vê-lo no Bayern de Munique, sem dúvida. Ele tem essas qualidades”, afirmou o meio-campista do Fortuna Sittard.