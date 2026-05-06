Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Khalid BoulahrouzZiggo Sport
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Khalid Boulahrouz está convencido e aponta o vencedor da Liga dos Campeões

PSG
Arsenal

Khalid Boulahrouz está convencido de que o Paris Saint-Germain vai conquistar o título da Liga dos Campeões no dia 30 de maio. O analista da Ziggo Sport considera os franceses bem mais favoritos do que o Arsenal, que já garantiu sua vaga na final em Budapeste na terça-feira.

O PSG empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique na quarta-feira, e isso foi o suficiente para chegar à final, após a espetacular vitória por 5 a 4 na partida de ida da semifinal. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na terça-feira, após o empate em 1 a 1 na capital espanhola.

Na temporada passada, o PSG e o Arsenal também se enfrentaram na Liga dos Campeões. Na partida de ida da semifinal, o PSG venceu por 0 a 1 em Londres, e a partida de volta em Paris também foi vencida pela equipe do técnico Luis Enrique: 2 a 1.

“Acho que o Arsenal não tem chance contra o PSG”, começa Boulahrouz. “Eu assisti à semifinal em Londres na época, e o Arsenal não teve resposta para a movimentação do PSG.”

“Entrar na jogada, em profundidade. O Arsenal teve muita dificuldade com isso.” O fato de o Arsenal ter sofrido apenas seis gols nesta campanha da Liga dos Campeões não diz muito ao analista. “Eram os mesmos jogadores de antes.”

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Brest crest
Brest
B29

“Acho que o PSG vai sair com a vitória.” O colega analista Youri Mulder é um pouco mais cauteloso. “O PSG tem realmente um time muito bom. Muitas vezes, nesse tipo de partida, o placar fica em 1 a 0 ou algo assim. É difícil prever.”

“Mas que o Paris Saint-Germain vai ter mais dificuldade contra o Arsenal do que contra o Bayern... É complicado jogar contra o Arsenal, e eles têm, claro, aquelas jogadas de bola parada.”

“E Martin Ødegaard voltou, ele ficou muito tempo fora. Ele vai estar em melhor forma do que agora, afinal é um jogador importante”, afirmou o diretor técnico do Schalke 04, recém-promovido à primeira divisão.

Publicidade