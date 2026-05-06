Khalid Boulahrouz está convencido e aponta o vencedor da Liga dos Campeões

Khalid Boulahrouz está convencido de que o Paris Saint-Germain vai conquistar o título da Liga dos Campeões no dia 30 de maio. O analista da Ziggo Sport considera os franceses bem mais favoritos do que o Arsenal, que já garantiu sua vaga na final em Budapeste na terça-feira.
O PSG empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique na quarta-feira, e isso foi o suficiente para chegar à final, após a espetacular vitória por 5 a 4 na partida de ida da semifinal. O Arsenal venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 na terça-feira, após o empate em 1 a 1 na capital espanhola.
Na temporada passada, o PSG e o Arsenal também se enfrentaram na Liga dos Campeões. Na partida de ida da semifinal, o PSG venceu por 0 a 1 em Londres, e a partida de volta em Paris também foi vencida pela equipe do técnico Luis Enrique: 2 a 1.
“Acho que o Arsenal não tem chance contra o PSG”, começa Boulahrouz. “Eu assisti à semifinal em Londres na época, e o Arsenal não teve resposta para a movimentação do PSG.”
“Entrar na jogada, em profundidade. O Arsenal teve muita dificuldade com isso.” O fato de o Arsenal ter sofrido apenas seis gols nesta campanha da Liga dos Campeões não diz muito ao analista. “Eram os mesmos jogadores de antes.”
“Acho que o PSG vai sair com a vitória.” O colega analista Youri Mulder é um pouco mais cauteloso. “O PSG tem realmente um time muito bom. Muitas vezes, nesse tipo de partida, o placar fica em 1 a 0 ou algo assim. É difícil prever.”
“Mas que o Paris Saint-Germain vai ter mais dificuldade contra o Arsenal do que contra o Bayern... É complicado jogar contra o Arsenal, e eles têm, claro, aquelas jogadas de bola parada.”
“E Martin Ødegaard voltou, ele ficou muito tempo fora. Ele vai estar em melhor forma do que agora, afinal é um jogador importante”, afirmou o diretor técnico do Schalke 04, recém-promovido à primeira divisão.