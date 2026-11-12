Kevin De Bruyne reage ao interesse do PSV logo após Turquia x Bélgica

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Kevin De Bruyne foi questionado sobre o interesse do PSV após a partida entre Turquia e Bélgica. O meio-campista deu uma resposta bastante vaga.

Na manhã de quinta-feira, os jornais holandeses estavam repletos de notícias sobre De Bruyne, depois que Nicolo Schira divulgou a informação da Itália logo cedo.

Rik Elfrink confirmou o interesse do PSV, mas ressaltou que a transferência está longe de ser certa.

De Bruyne ainda é jogador do Napoli, que exigiria uma quantia para negociá-lo. O ex-jogador do Manchester City também recebe um salário alto.

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Ainda assim, a tentativa do PSV tem chances de dar certo. A esposa de De Bruyne é de Hasselt, onde o casal tem uma casa. De lá, é possível chegar a De Herdgang em menos de uma hora.

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Após a vitória da Bélgica sobre a Turquia por 2 a 1, na qual De Bruyne marcou um gol, ele foi questionado sobre o interesse. "Quando acordei esta manhã, vi que muitas pessoas tinham me enviado mensagens."

"No momento, estou aqui e apenas faço meu trabalho. Estou fazendo uma boa temporada e fico feliz por estar em condições físicas de ajudar a equipe e poder jogar", concluiu. "O que vier, virá."

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De Bruyne começou a carreira como jogador na Bélgica, pelo KRC Genk. Logo, foi levado à Alemanha pelo Werder Bremen. Depois de passar por Chelsea, Wolfsburg e Manchester City, chegou à Itália na temporada passada.

Em Nápoles, o meio-campista de 35 anos atravessa uma fase irregular. Ele sofre frequentemente com lesões e estaria insatisfeito com a forma de jogar adotada pelo treinador.