Kevin De Bruyne inicia conversas com um novo clube: transferência em janeiro parece iminente

Kevin De Bruyne está a caminho da saída do Napoli, segundo o jornalista italiano especializado no mercado de transferências Nicolo Schira. Um clube da MLS, dos Estados Unidos, está interessado no belga.

De Bruyne joga pelo Napoli desde que deixou o Manchester City, no verão de 2025. Até agora, disputou 28 partidas pelo clube do sul da Itália, marcou oito gols e deu cinco assistências.

O meio-campista tem contrato com o clube até meados de 2027, mas pode não cumpri-lo até o fim. O San Diego FC tenta contratar o belga de 35 anos.

O clube já havia demonstrado interesse em De Bruyne em 2025. Na ocasião, teve a concorrência de Napoli, Galatasaray, Inter Miami e vários clubes da Arábia Saudita. No fim, De Bruyne escolheu o Napoli.

Há uma grande chance de De Bruyne encerrar a carreira em San Diego. O ex-jogador de VfL Wolfsburg e Manchester City, entre outros clubes, passa férias na cidade todos os anos e adora a região.

Durante o período de jogos das seleções em novembro, o empresário de De Bruyne e a direção do San Diego planejam conversar diretamente.