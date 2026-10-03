O mau humor das últimas semanas parece ter desaparecido da seleção belga. Sob o comando de Mark van Bommel, as primeiras partidas já mostram um cenário bem mais promissor, com Kevin De Bruyne como grande destaque absoluto.

O meio-campista do Napoli parecia já ter vivido seus melhores dias na seleção, mas renasceu completamente sob o comando do novo técnico. Ele reforçou isso mais uma vez na sexta-feira, na partida da Liga das Nações contra a Turquia (3 a 0), na qual marcou duas vezes.

“É exatamente essa abordagem sóbria e pragmática de que De Bruyne precisa. Sem romantismo, sem grandes teorias: apenas um treinador que entende o que o torna, e ao time, mais forte”, escreveu o Het Nieuwsblad.

“De Bruyne jogou contra a Turquia como nós o conhecemos: decisivo, dominante, perigoso. Dois belíssimos gols, passes inteligentes, ameaça constante... Um nível que ele raramente alcançou na temporada passada. E, acima de tudo, um prazer em jogar que era quase palpável.”

Após a partida, o jogador de 127 jogos pela seleção da Bélgica falou sobre Van Bommel. “O futebol deste técnico combina mais comigo. Sempre estive acostumado a pressionar agressivamente para a frente. Os caras estão com muita energia, e isso me ajuda. Acho que sou crítico o suficiente e tenho uma autoimagem boa o suficiente. Sinto que ainda posso ajudar.”

Van Bommel está extremamente feliz por De Bruyne ainda seguir disponível para a Bélgica. “Estou feliz por ele não ter parado. Você precisa potencializá-lo. Não posso transformá-lo em um jogador melhor. Mas, se eu tornar o time melhor, também torno o indivíduo melhor”, disse, de forma realista. “É bom que ele tenha a sensação de que este futebol combina com ele. Se os jogadores estão satisfeitos, nós também estamos.”

O Het Nieuwsblad vê, assim, algo muito bonito surgindo. “É uma parceria que transmite entendimento. Essa sintonia se traduz em campo. De Bruyne ganha uma equipe que pensa à frente, que joga com intensidade, que o apoia. Van Bommel ganha um líder que fortalece suas ideias, dita o ritmo e faz a diferença. Se esse entendimento continuar crescendo, o cenário é muito promissor.”