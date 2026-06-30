Kessé deixa o Al-Ahli... e uma proposta de um gigante saudita o aguarda

Um dos grandes clubes da Liga Roshen está agindo com determinação para fechar uma negociação de grande porte, depois que o meio-campista da Costa do Marfim, Frank Kessié, deixou oficialmente o Al-Ahli da Arábia Saudita, seu antigo clube.

O craque, bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia, está prestes a definir seu novo destino em uma transferência sem custos para a temporada 2026-2027.

Kessie deixou sua marca de forma marcante durante as três temporadas que passou vestindo a camisa do Al-Ahli, tendo disputado mais de 119 partidas em todas as competições, marcado 26 gols e dado 15 assistências.

O jogador marfinense contribuiu para a conquista de uma tríplice coroa histórica, que incluiu os títulos da Liga dos Campeões da Ásia de 2025 e 2026, além da Supercopa da Arábia Saudita da temporada 2024-2025.

Por sua vez, Abdullah Ahmed, jornalista do jornal saudita “Al-Riyadiah”, revelou que Kessié recebeu uma proposta oficial para se juntar ao clube, o que lhe daria a oportunidade de continuar sua trajetória na Liga Roshen, após o término de seu contrato com o Al-Ahli.

Abdullah Ahmed escreveu, em sua conta na plataforma “X”: “Frank Kessié recebeu uma proposta oficial do clube Al-Ittihad... Kessié está oficialmente fora do Al-Ahli depois que a diretoria do clube decidiu não renovar seu contrato... O jogador tem propostas da Europa e do clube saudita Al-Ittihad”.

Kessie se transferiu para o Al-Ahli no verão de 2023, vindo do Barcelona, com um contrato de três temporadas. Após o término de sua passagem pelo “Al-Raqi”, ele se tornou jogador sem vínculo, o que abre as portas para uma disputa entre ofertas europeias e uma proposta séria da Arábia Saudita para contratá-lo antes do início da nova temporada.