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Kenneth TaylorGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Kenneth Taylor e Tijjani Noslin dão início à reação da líder Lazio com bela jogada de ataque

Lazio x Cagliari
Lazio
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Campeonato Italiano
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A Lazio ampliou sua vantagem na liderança da Serie A neste domingo. A equipe de Gennaro Gattuso passou longe de convencer contra o Cagliari, mas acabou vencendo por 2 a 1. Andrea Pinamonti marcou o gol da vitória dos romanos na reta final, levando o time aos 28 pontos. Inter (25), Roma (24), Como (23) e Milan (21) aparecem a certa distância.

Como esperado, Gattuso escalou entre os titulares Josip Sutalo e Kenneth Taylor, jogadores ou ex-jogadores do Ajax. Tijjani Noslin também começou no comando do ataque. Danilo Doekhi ficou no banco.

Após um início de jogo pouco movimentado no Stadio Olimpico, o Cagliari abriu o placar de forma inesperada. Alieu Fadera evitou que a bola saísse por pouco e serviu M'Bala Nzola, que superou Christos Mandas: 0 a 1.

A Lazio precisou buscar o empate e conseguiu igualar o placar ainda antes do intervalo. Noslin e Taylor trocaram passes com categoria até o atacante rolar a bola para Gustav Isaksen. O dinamarquês acertou um belo chute de esquerda: 1 a 1.

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Depois do intervalo, Taylor participou de várias jogadas perigosas da Lazio, mas suas ações e tabelas não resultaram em gols. A perda de pontos parecia próxima, até que, pouco antes do fim, saiu o 2 a 1.

Isaksen, que fazia uma boa partida, cruzou com precisão para Alfonso Pedraza, que levou a bola de forma acrobática até a segunda trave. Pinamonti apareceu à la Filippo Inzaghi e marcou de cabeça: 2 a 1.

Assim, a Lazio conquista pela quinta vez nesta temporada uma vitória por um gol de diferença. No próximo domingo, terá um desafio difícil fora de casa contra o Napoli. O Cagliari, 11º colocado, recebe o Frosinone um dia antes e terá de jogar sem Adam Obert, que recebeu o segundo cartão amarelo pouco antes do fim.

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