Kenneth Taylor e Tijjani Noslin dão as boas-vindas ao terceiro holandês na Lazio

Danilho Doekhi dá continuidade à sua carreira na Lazio. É o que informa Fabrizio Romano com seu característico “here we go”. O zagueiro de 28 anos assina um contrato em Roma válido até meados de 2029.

“Exclusivo: Danilho Doekhi vai para a Lazio, here we go!”, escreve Romano no X. “O zagueiro central e o clube italiano chegaram a um acordo sobre os termos do contrato.”

“Trata-se de um contrato até junho de 2029. Doekhi está agora em Roma para realizar exames médicos, após os quais assinará o contrato em breve.”

Doekhi estava sem contrato desde 1º de julho, após o término de seu contrato com o Union Berlin. Ele havia jogado por quatro anos nesse clube.

O Union contratou o jogador nascido em Roterdã em 2022, sem custo de transferência, vindo do Vitesse. Desde então, ele disputou 137 partidas oficiais pelo clube alemão, nas quais marcou 16 gols.

Doekhi passou pela base do Excelsior e, posteriormente, jogou pelo Jong Ajax. Em 2018, ele se transferiu para o Vitesse.

No início deste ano, soube-se que Doekhi gostaria de disputar partidas pela seleção do Suriname, mas não recebeu autorização da FIFA. A mudança para outra federação não foi possível para ele, pois, no momento em que atuou pela última vez pela Jong Oranje, ele ainda não possuía passaporte surinamense.

A Lazio terminou a última temporada na nona colocação da Série A. No clube romano, Doekhi se juntará, entre outros, aos compatriotas Kenneth Taylor e Tijjani Noslin.