Bram van Polen e Kenneth Perez não estão nada satisfeitos com Josip Sutalo, segundo revelaram no programa “Dit Was Het Weekend” da ESPN. Além disso, o ex-zagueiro do PEC Zwolle compara o croata com Nick Verschuren, jogador emprestado pelo Ajax, que sim consegue agradá-lo.

“Ele já recebeu elogios várias vezes”, começa o ex-capitão do PEC ao falar sobre o jogador emprestado pelo Ajax. “De vez em quando, ele se joga como um louco atrás de algumas bolas. Muitos zagueiros da Eredivisie poderiam aprender com isso.”

“Ele não recua em nenhum confronto, mesmo que às vezes seja um pouco cego e caia no chão com bastante facilidade. Mas ele realmente se joga em tudo e também antecipa muito bem quando vai rolar um chute. Não é deitar por deitar”, continua ele.

No entanto, Van Polen também vê alguns pontos a melhorar na posse de bola do jovem zagueiro do FC Volendam, que fez uma boa partida no domingo contra o Feyenoord (0 a 0). Mas, defensivamente, ele o considera muito forte e chega a considerá-lo, nesse aspecto, até melhor do que seu concorrente no Ajax, Sutalo.

“Defensivamente, acho que ele é melhor, sim. Puramente na defesa”, conclui Van Polen, após o que Perez tenta trazer alguma nuance ao indicar que Sutalo tem que defender em espaços muito grandes este ano, algo que sob o comando de Farioli era menos frequente.

“Você diz isso porque agora vê o Sutalo jogando em grandes espaços. Mas o Sutalo sob o comando de Farioli era um zagueiro muito, muito bom”, acrescenta o dinamarquês, após o que Van Polen indica que o Volendam também defende em grandes espaços às vezes e que o Verschuren faz isso muito bem.

“Mas a maneira como Sutalo se posiciona naquele gol do Van Rooij, isso você quase nunca vê no Verschuren”, continua Van Polen, após o que Perez o interrompe. “Sim, mas o Sutalo é excelente nesse estilo de jogo. Sutalo não é adequado para jogar no Ajax com esse estilo de jogo. Mas, sob o comando de Farioli, ele era um zagueiro muito bom. Fica mais fácil para todos quando se defende em espaços reduzidos. É lógico”, conclui o ex-jogador do Ajax.