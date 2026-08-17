Kenneth Perez falou no Dit was het Weekend sobre o comportamento de Leeroy Echteld à beira do campo no duelo entre FC Utrecht e AZ (1 a 4). O analista não gostou da postura do técnico da equipe de Alkmaar.

Na noite de sábado, Utrecht e AZ se enfrentaram no De Galgenwaard. O jogo ficou empatado por muito tempo, até que Peer Koopmeiners, nos acréscimos do primeiro tempo, cobrou um escanteio direto para o gol: 1 a 0.

Depois do intervalo, tudo aconteceu rapidamente. Com gols de Weslley Patati e Mexx Meerdink, o AZ já vencia por 0 a 3 aos 49 minutos. No fim, o Utrecht ainda diminuiu com Artem Stepanov, mas Ayoub Oufkir acabou com qualquer esperança: 1 a 4.

O AZ recebeu elogios de Perez, mas o analista dinamarquês da ESPN não aprovou Echteld. “Todo aquele teatro à beira do campo realmente me incomoda”, disparou.

“Na semana passada ouvimos que a KNVB passaria a agir de forma mais dura diante das reclamações dos treinadores... Isso simplesmente não pode acontecer”, continuou o ex-jogador de clubes como AZ e Ajax.

“Como quarto árbitro, também não é nada agradável ter de lidar o tempo todo com um sujeito desses vindo para cima de você aos berros.” No fim, Echteld recebeu um cartão amarelo, mas isso não foi suficiente para Perez. “O que isso muda para ele? Dá logo o vermelho! Cai fora! Para com isso!”

No gol de Koopmeiners, Echteld agarrou o treinador de bolas paradas, e a dupla comemorou de forma efusiva. Isso também irritou Perez. “Essa comemoração com o treinador de bolas paradas... Ah, qual é. Se comporta normalmente. Isso foi teatro demais”, concluiu.