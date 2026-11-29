Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Míchel Sánchez anunciou a escalação do Ajax para o De Klassieker contra o Feyenoord, mais uma vez sem Daley Blind. Kenneth Perez já se arrisca a tirar conclusões sobre o defensor de 36 anos.

“Daley Blind não vai mais entrar no time”, afirmou Perez, convicto, à ESPN. “Não, de jeito nenhum. Acho que vai ser muito difícil.”

“Sou muito fã de Daley Blind, mas isso já está demorando demais. Ele está apto a jogar há bastante tempo. Veja, Bissouma também está sem ritmo de jogo, mas agora joga.”

Karim El Ahmadi não concorda com a avaliação do colega e acredita que Blind ainda terá oportunidades, especialmente se o técnico Míchel Sánchez optar, de vez em quando, por jogar com três defensores.

Publicidade Publicidade

“Mas esse não é o jeito de jogar do Ajax”, rebateu Perez. “Em geral, o Ajax não começa com três zagueiros. E Baas tem lugar garantido. Ele evoluiu muito!”

Tópicos relacionados

“Blind está, de qualquer forma, atrás de Baas na hierarquia, porque Baas joga praticamente todas as partidas. E joga muito bem. Se não for ele, joga Janse. Então, onde Daley Blind vai ganhar ritmo de jogo agora? Em lugar nenhum. Acho que ele não pode jogar no time de jovens”, concluiu Perez, em tom de brincadeira.

Blind, aliás, foi titular do Ajax na quinta-feira contra o FC Thun, na vitória por 4 a 0 pela Conference League. O canhoto disputou os 90 minutos.

Publicidade

“Para mim, Leonardo e Blind são muito importantes”, disse Míchel na quinta-feira à Ziggo Sport. “Temos um elenco grande e quero que todos os jogadores estejam disponíveis, porque agora teremos oito jogos em menos de 25 dias. Com certeza surgirão problemas, tanto físicos quanto no jogo, e precisaremos de todo o elenco.”

“Eu já queria ter dado minutos a Blind no jogo anterior, mas o retorno de Berghuis e Brandt também era importante para que eles ganhassem minutos em campo”, explicou. “Mas acho que Blind precisa jogar para voltar a se sentir no seu melhor. Ele é um jogador que tem muito a nos oferecer.”