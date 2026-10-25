Kenneth Perez criticou Anis Hadj Moussa após PSV x Feyenoord, apesar do gol marcado pelo atacante para os visitantes. Segundo o comentarista da ESPN, o ponta do Feyenoord não teria espaço em duas das principais ligas europeias.

"Talvez ele dê um passo adiante em breve. Como ponta, terá concorrentes muito bons. Aí, não terá tanto tempo. É nisso que ele precisa trabalhar", aconselhou Karim El Ahmadi ao atacante do Feyenoord.

O apresentador Milan van Dongen ouviu Hadj Moussa dizer que "defender não é muito a minha praia". "Ouço você dizer isso com frequência, Kenneth: na elite europeia, até os grandes jogadores voltam correndo como feras para defender."

"Por isso, de fato, seria a Saudi Pro League ou a Itália. Na Inglaterra, não há chance; na Espanha, seria muito difícil, claro", afirmou Perez, que não vê Hadj Moussa jogando de imediato em uma liga de ponta.

"Mas ele poderia jogar na Espanha, não poderia?", rebateu El Ahmadi. "Estive em Real Betis x Feyenoord pela Liga dos Campeões. Você vê um jogador como Antony no Betis. Hadj Moussa pode se tornar um jogador desse tipo."

Perez não se convenceu com o comentário do colega. "Mas você está falando do Betis, que está no grupo logo abaixo da elite na Espanha. Eu estou falando de Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Para esses clubes, falta a ele um pouco de velocidade."

"Esses grandes jogadores têm um nível simplesmente monstruoso. Também não é vergonha nenhuma ele não estar entre eles, porque são jogadores realmente bons demais", concluiu Perez.