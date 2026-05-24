Kenneth Perez critica duramente jogador do Ajax: "É realmente vergonhoso!"

Kenneth Perez consideraria “vergonhoso” se Wout Weghorst fosse convocado para a seleção de Ronald Koeman para a Copa do Mundo. Segundo o analista dinamarquês, o jogador da seleção holandesa não merece, de forma alguma, ser convocado nesta temporada.

Weghorst enfrenta o FC Utrecht com o Ajax na tarde de domingo, na disputa direta por uma vaga nas eliminatórias da Conference League. O atacante nascido em Borne, porém, não começa como titular.

Ele tem lutado contra uma gripe nos últimos dias e, por isso, já perdeu parte dos treinos. Kasper Dolberg será o substituto de Weghorst no Kras Stadion, em Volendam, enquanto este ocupará o banco de reservas.

Na prévia da partida decisiva, Weghorst é mencionado. Perez não tem nada de bom a dizer sobre a temporada do centroavante. “Ele jogou muito bem na última quinta-feira, nosso habitual participante da Copa do Mundo”, suspirou ele cinicamente à ESPN.

A conversa logo se volta para a próxima Copa do Mundo e o (possível) papel de Weghorst. “A sorte dele é que não há nenhum outro substituto na Holanda”, ressalta Perez. “Sim, Luuk de Jong, mas ele tem uma lesão no ligamento cruzado.”

“Além disso, não há nenhum outro substituto na seleção holandesa. Não sei se Zian Flemming poderia desempenhar esse papel”, questiona ele abertamente. “Mas é vergonhoso… quando você tem uma temporada dessas e já sabe há um ano que a participação na Copa do Mundo está garantida...”

“Ele sempre fez tudo com garra, mas se o resto agora cair por terra, pouco restará”, conclui Perez, fazendo uma observação bastante crítica sobre as qualidades do atacante.