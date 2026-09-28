A seleção holandesa começou muito bem esta Data Fifa, mas ainda assim Kenneth Perez vê uma posição em que a Holanda tem problemas: a lateral esquerda. Foi isso que ele disse no Voetbalpraat da ESPN.

Tanto contra a Alemanha (1 a 1) quanto contra a Sérvia (1 a 2), Micky van de Ven jogou os noventa minutos completos como lateral-esquerdo. Mas ele não convenceu de verdade nem Marciano Vink nem Perez.

“Eu não o vejo como lateral-esquerdo”, disse Vink. Perez concorda com ele. “Não, eu também não. A Holanda realmente tem um problema na lateral esquerda. Será que Daley Blind realmente não pode?”, disse Perez, com uma piscadela.

“O Hato também já jogou ali, não?”, sugere Vink. “Mas no Chelsea ele atua mais como zagueiro pela esquerda. Talvez Mats Rots ainda seja uma opção.”

Arno Vermeulen, também à mesa, viu que Van de Ven também mostrou coisas boas contra a Sérvia. “Por outro lado: há um momento contra a Sérvia em que dá errado lá atrás e, claro, com a velocidade dele, com um carrinho de bloqueio, justamente do outro lado, ele resolve alguma coisa.”

Ainda assim, ele também acha que Van de Ven não é o lateral-esquerdo mais adequado. “Acho que o Xavi, na verdade, quer mais futebol ali, naquela posição.”

Por fim, Perez observa, referindo-se a Van de Ven e Jan Paul van Hecke: “Na linha de quatro de defesa você simplesmente tem dois caras que estão em vigésimo com o Tottenham (na Premier League, ed.). E um deles é capitão.”