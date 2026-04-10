Keisuke Honda (39), lenda do VVV, assina de surpresa com o décimo segundo clube de sua carreira

Keisuke Honda, que está sem clube desde novembro de 2024, vai continuar no futebol profissional. O meio-campista de 39 anos, que já jogou pelo VVV-Venlo e pelo Vitesse, assinou contrato com o FC Jurong.
A partir da próxima temporada, Honda voltará a jogar futebol. O japonês deve apoiar o lançamento de um novo projeto com seu nome conhecido.
O Jurong ainda se chama Albirex Niigata, mas a partir da próxima temporada passará a atuar com esse novo nome. O hexacampeão de Cingapura espera, com Honda, ampliar ainda mais o sucesso na Ásia.
Honda havia se aposentado do futebol profissional há quatro anos, mas voltou em 2024 para jogar pelo Paro FC, no Butão. Lá, ele atuou por apenas 135 minutos, distribuídos por duas partidas oficiais.
Antes disso, a última partida oficial de Honda foi pelo FK Sūduva, na Lituânia, em 3 de novembro de 2021. Em junho, ele comemora seu quadragésimo aniversário.
O presidente Daisuke Korenaga está muito satisfeito com a chegada do jogador que disputou 98 partidas pela seleção japonesa. “Para construir um belo castelo, é preciso uma base sólida. Com a chegada de Keisuke Honda, adicionamos experiência de nível mundial a essa base. Queremos construir um legado que perdure por mais cem anos. Tudo pela vitória. E por um futuro distante.”
Para Honda, o Jurong será seu décimo segundo clube. Ele jogou, sucessivamente, pelo Nagoya Grampus, VVV, CSKA Moscou, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftçi Baku, Sūduva e Paro.