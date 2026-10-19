Kees Smit toma decisão crucial sobre seu futuro

Kees Smit seguirá no AZ. O clube de Alkmaar anunciou nesta segunda-feira que o meio-campista chegou a um acordo com a diretoria para um novo contrato até meados de 2030. O vínculo atual de Smit com o AZ termina em 30 de junho de 2028.

A Voetbal International já havia informado recentemente que Smit (20) prorrogaria seu contrato com o AZ por quatro temporadas. O meia ofensivo estreou no futebol profissional pelo Jong AZ pouco depois de completar 17 anos. Um ano mais tarde, fez sua estreia no time principal, pelo qual soma 84 partidas.

Smit conquistou com o AZ a Copa da Holanda Eurojackpot e a Supercopa da Holanda, a Johan Cruyff Schaal. Além disso, venceu a Youth League da UEFA com o Jong AZ e o título europeu com a seleção holandesa sub-19. Depois de passar pela seleção holandesa sub-21, chegou à seleção principal ainda neste ano, em um amistoso contra a Noruega.

"A confiança que o clube deposita em mim é enorme, claro. Sinto-me muito à vontade aqui e ainda tenho muito a aprender. Em princípio, chegamos a um acordo bem rápido", explica Smit sobre a decisão de vincular seu futuro ao AZ.

"Nas categorias de base, é claro que você vive momentos muito bonitos. Mas acho que é no time principal que as coisas realmente contam. O título da copa, os grandes jogos europeus... Acho que, no fim das contas, é para isso que a gente joga. E voltar a jogar aqui a cada vez me deixa orgulhoso", diz o jogador do AZ, grato e feliz por continuar, por enquanto, em Alkmaar, no clube que ama.

"Acho que não se vê isso com muita frequência, mas aqui acontece. Há muitos jogadores que estão no clube há muitos anos. Para mim, isso é especial, e fico feliz. Você conhece muitos jogadores com quem atua há tanto tempo e pessoas que vê há muito tempo. É como uma família", afirma Smit.

"Muito já foi dito e escrito sobre Kees. Ele é um talento enorme, mas o mais importante nesta renovação de contrato é, sobretudo, o sentimento que Kees tem pelo AZ", comemora o diretor técnico Niels van Duinen.

O fato de Smit assinar um novo contrato após onze anos no AZ deixa Van Duinen orgulhoso. "Acho que isso é único e, ao mesmo tempo, algo de que nós, do AZ, temos muito orgulho. Acho que é um grande elogio ao clube, porque diz respeito ao sentimento que os jogadores têm por ele. Foi algo que percebi com muita força nas conversas com Kees."