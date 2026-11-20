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O técnico do AZ, Leeroy Echteld, não poderá contar com Kees Smit por enquanto. O meio-campista de 20 anos sofreu um revés na recuperação e 'muito provavelmente' não jogará mais neste ano.

Smit ficou um mês afastado por uma lesão na virilha antes de voltar a jogar em 5 de novembro, quando entrou no decorrer da partida contra a Juventus, pela Liga Europa. Três dias depois, em casa contra o FC Groningen, também atuou por cerca de meia hora.

Os minutos contra o Groningen foram seus últimos neste ano, a menos que aconteça algo muito inesperado. "Pela forma como Kees entrou nos últimos dois jogos, é esse Kees que queremos em campo", disse Echteld aos canais do AZ.

"Também fizemos de tudo para evitar que ele se lesionasse, mas descobrimos que sua condição não era tão boa quanto pensávamos." Além de Smit, Lewis Schouten também não estará mais disponível em 2026. O defensor se lesionou contra a Juventus.

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"Lewis também vinha muito bem nesta temporada, então é uma pena para ele", prosseguiu Echteld. "Se eles puderem participar de alguma coisa antes da pausa de inverno, já será um ganho, mas estamos muito chateados com isso."

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Além dos dois jogadores citados, Echteld também não pode contar com Weslley Patati e Jizz Hornkamp. Wouter Goes e Valdemar Byskov estarão novamente disponíveis no domingo, quando o AZ visitará o Sparta Rotterdam.

"Goes permaneceu em Alkmaar com sintomas leves, treinou para recuperar a forma e estará disponível no domingo", escreveu o AZ. "Byskov voltou mais cedo de seu período com a seleção da Dinamarca e também esteve bem em campo hoje."

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O AZ ocupa a quinta posição na Eredivisie, três pontos atrás do líder PSV. A equipe de Echteld também chegou à pausa para as seleções em alta após a incrível vitória por 4 a 3 sobre o FC Groningen .

"Embora tenhamos feito alguns bons jogos recentemente, os resultados não vieram a nosso favor", afirmou Echteld, cuja equipe havia perdido para FC Twente e Ajax nas partidas anteriores.

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"Quando você está perdendo por 3 a 1 em casa e ainda consegue virar para 4 a 3, é algo impressionante. Mostramos muita capacidade de reação e personalidade naquela partida", disse Echteld. O adversário, Sparta, ocupa por enquanto a 12ª posição.