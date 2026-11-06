Kees Smit assumiu sua parcela de culpa após a derrota do AZ por 1 a 2 para a Juventus na Liga Europa. "Na verdade, voltei a jogar um pouco cedo demais", disse o meia-atacante do clube de Alkmaar, referindo-se à sua lesão recente.

"Aprendi que talvez precise ser mais sincero comigo mesmo e com os fisioterapeutas", afirmou Smit, segundo o Algemeen Dagblad. "Mas quero jogar o máximo possível, e isso acaba sendo uma armadilha."

Após se recuperar de uma lesão na virilha, Smit voltou à seleção holandesa sub-21. Foi titular contra a Noruega (0 a 0) e a Eslovênia (vitória por 2 a 4) e teve papel importante no segundo jogo, com um gol e uma assistência. Ele ficou fora da partida contra a Bósnia e Herzegovina, que garantiu a vaga no Campeonato Europeu, por causa de uma lesão.

Em seguida, o jogador do AZ passou um mês afastado por um novo problema físico. "Se você não se sente bem, é melhor ficar fora de um jogo, ou de dois, mas eu queria ajudar a seleção holandesa sub-21. Por causa disso, porém, também perdi jogos que queria disputar, e isso me frustra muito. Feyenoord e Ajax: ainda me sinto mal por ter perdido essas partidas."

Contra a Juventus, Leeroy Echteld colocou Smit em campo aos 62 minutos. "Eu estava com muita vontade de voltar a jogar, e partidas como essa sempre dão energia. Estou muito feliz por estar jogando de novo, e isso tem que continuar."

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Smit e Elijah Dijkstra, o outro jogador que saiu do banco, fizeram com que o AZ criasse perigo com frequência nos minutos finais contra a Juventus. "Sim, eles entraram bem. Mas não acho que o jogo só tenha mudado de verdade no fim. Acho que jogamos bem no segundo tempo", disse Echteld, satisfeito.

"Claro que, com as substituições, o jogo fica um pouco mais aberto, e esses jogadores dão mais energia", analisou o treinador do AZ, que gostaria de ter visto sua equipe jogar com mais maturidade no primeiro tempo. "Durante a partida, você percebe que precisa subir um ou dois níveis. A certa altura, conseguimos fazer isso, e aí dá para ver que também somos capazes de fazer frente ao adversário."