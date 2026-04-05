Kees Kwakman fica extremamente preocupado com a tendência preocupante no Feyenoord

Robin van Persie viu Anis Hadj Moussa, Leo Sauer e Anel Ahmedhodzic serem adicionados à lista de lesionados do Feyenoord nesta semana. A longa lista de lesões no De Kuip deixa Kees Kwakman perplexo antes do confronto fora de casa contra o FC Volendam.

“É claro que há fases na temporada em que as coisas podem dar errado”, assim Kwakman inicia sua análise na ESPN. “Nesses casos, o técnico ainda pode escolher. Mas, ao longo da temporada, você percebe que há momentos em que não há escolha.”

O analista de Volendam continua: “Na pré-temporada, nos perguntávamos como Van Persie se sairia no meio-campo do Feyenoord. Mas agora eles já estão felizes por terem três. É inacreditável. E hoje também faltam alguns, inacreditável. Tem sido assim a temporada toda no Feyenoord.”

Van Persie e o diretor técnico Dennis te Kloese ficaram furiosos com a lesão muscular que Sauer sofreu na Eslováquia. O Feyenoord queria que o ponta-esquerda jogasse apenas alguns minutos como reserva, mas o técnico da seleção, Francesco Calzone, escalou Sauer sem pestanejar. Os rotterdames exigem agora uma compensação financeira.

Karim El Ahmadi dá sua opinião sobre a delicada questão em torno de Sauer. “Se aquele jogo é tão importante e o país está totalmente ao seu lado porque você é um jogador importante, então eu também daria tudo de mim. Sauer poderia ir para a Copa do Mundo e queria fazer isso pelo seu país. Acho que ele mesmo desempenhou o papel principal nisso.”

Kwakman complementa o seu colega analista: “Imagina se você fosse o Sauer. A Eslováquia ainda podia chegar à final dos play-offs e, nesse caso, você poderia tê-lo escalado como titular naquela partida. Há muitos cenários que eles poderiam ter lidado melhor. Mas, em retrospecto, é especialmente muito amargo para Sauer e o Feyenoord. Eles poderiam ter aproveitado muito bem o ímpeto dele hoje”, refere-se ele ao confronto em Volendam.

A Eslováquia perdeu por 3 a 4 para o Kosovo na semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, ficou definitivamente fora da fase final deste verão nos Estados Unidos, Canadá e México.