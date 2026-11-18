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O Como avalia buscar reforços na janela de transferências de janeiro após a nova lesão de Moise Kean.

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O clube do presidente indonésio Mirwan Suwarso comunicou na terça-feira: "Após um problema ocorrido durante o treino, o jogador Moise Kean está passando por novos exames médicos. A prioridade do clube é apoiar Moise em seu processo de recuperação. O Como 1907 divulgará atualizações assim que tiver mais informações para compartilhar".

Contratado na última janela de verão por empréstimo da Fiorentina por 5 milhões de euros, com obrigação de compra fixada em 30 milhões de euros, além de outros 5 milhões de euros em possíveis bônus, o atacante italiano (nascido em 2000 e ex-Juventus) havia passado, no fim de outubro, por um tratamento na tíbia na clínica do doutor Cugat, que havia estipulado o prazo de recuperação em cinco semanas. O tratamento não resolveu o problema, novas complicações surgiram nesse meio-tempo e sua ausência parece que vai se prolongar pelo menos até 2027.

O Corriere della Sera escreve que o Como pensa em um substituto, até porque o grego Tasos Douvikas, apesar de seu excelente desempenho e de ter renovado o contrato até junho de 2031, não pode disputar todos os jogos. Entre os nomes associados ao time comandado pelo técnico espanhol Cesc Fabregas está o espanhol Sergio Camello (nascido em 2001), do Rayo Vallecano. O italiano Gianluca Scamacca também está na mira.

Este último (nascido em 1999, formado nas categorias de base da Roma e ex-Genoa e Sassuolo) tem contrato com a Atalanta até junho de 2028. O clube o contratou do West Ham por 28 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, superando a concorrência da Inter na janela de verão de 2023.

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Desde então, Scamacca marcou 36 gols em 95 jogos pela Atalanta, sendo 3 gols em 12 partidas disputadas nesta temporada.

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Com a chegada de Maurizio Sarri ao comando técnico, porém, parece ter perdido a vaga de titular para Nikola Krstovic, jogador da seleção de Montenegro.

Não se pode descartar que, na próxima janela de janeiro, a Atalanta decida abrir mão de Scamacca. O atacante, por sua vez, pode ver com bons olhos a possibilidade de mudar de clube para retomar seu melhor desempenho, também de olho na seleção italiana.

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Isso porque o técnico da Itália, Roberto Mancini, só o colocou em campo nos acréscimos da partida da Liga das Nações vencida por 3 a 1, de virada, contra a França em San Siro, no lugar de Pio Esposito.