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Uma noite de sentimentos mistos para Florian Kastenmeier. O goleiro alemão foi escolhido para enfrentar o FC Porto no lugar de seu compatriota Tjark Ernst, mas não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0.

“Amanhã (quarta-feira, nota da redação), talvez eu consiga ficar feliz com a minha estreia. Mas, agora, o resultado ainda é, acima de tudo, decepcionante”, lamentou Kastenmeier após a partida, em entrevista à Ziggo Sport.

“Acho que merecíamos mais do que uma derrota”, disse o goleiro do Feyenoord, visivelmente frustrado. “Criamos muitas chances, mas tivemos um pouco de azar nas finalizações. É, acima de tudo, muito decepcionante.”

Kastenmeier soube na segunda-feira, pelo técnico Giovanni van Bronckhorst, que começaria jogando contra o Porto. “Tenho muita experiência. Mas, claro, esta é uma noite especial. No fundo, continua sendo um jogo de 11 contra 11, com dois gols.”

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“Talvez, nas próximas semanas, esta noite passe a ter um significado especial. Mas, durante a preparação, era apenas um jogo normal”, disse Kastenmeier, para quem a participação na Champions League foi o principal atrativo do Feyenoord.

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“Mas, quando estou concentrado, encaro como um jogo normal”, ressaltou Kastenmeier. “Minha estreia foi razoável. Posso melhorar com a bola nos pés, mas isso vai acontecer nas próximas semanas.”

“Foi bom o suficiente para uma estreia”, avaliou o alemão após a derrota apertada em uma competição europeia. “Quando jogamos bem como equipe, o ambiente no De Kuip é realmente incrível. Mas não se trata de mim, porque foi um trabalho coletivo.”

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Kastenmeier pretende conversar nesta semana com Ernst, seu concorrente preterido para a partida. “Temos uma boa relação e vamos resolver isso como jogadores profissionais.”

“Ontem (segunda-feira, nota da redação), não conversamos porque estávamos nos preparando para este jogo. Ainda vamos conversar e também analisar a partida. Temos quatro goleiros muito bons aqui, e todos merecem jogar. Agora é a minha vez”, concluiu Kastenmeier.