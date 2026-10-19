Karim El Ahmadi ficou impressionado com Dies Janse e Aaron Bouwman. Os dois jovens zagueiros foram titulares do Ajax contra o FC Groningen no domingo, na vitória por 2 a 5, e jogaram bem, na avaliação do comentarista.

O Ajax conquistou uma vitória convincente sobre o Groningen. O técnico Míchel Sánchez escalou Janse (20) e Bouwman (19) na zaga. E a escolha deu certo, segundo El Ahmadi.

"Achei que os dois jogaram muito bem", disse o comentarista no programa Dit Was Het Weekend , da ESPN. "Isso também tem a ver com a forma como o time joga, mas achei que Dies Janse atuou como se já fosse titular do Ajax há anos. Achei que ele jogou muito bem mesmo."

"E acho que também é bom quando os jogadores atuam mais próximos uns dos outros. Assim, os zagueiros também acabam parecendo melhores. Bouwman me passou muita tranquilidade. Então, os dois jogaram muito bem. E talvez ajude o fato de ambos falarem holandês. Isso também facilita a orientação em campo."

Já Marcos Leonardo, que começou como centroavante, impressionou bem menos El Ahmadi. "A única coisa que dá para dizer é que ele se esforçou muito. Mas isso também não é um bom sinal para um centroavante, principalmente quando o time vence por 5 a 2. Na verdade, os fundamentos técnicos dele, na hora de dominar a bola, são péssimos."

Kenneth Perez concordou com ele. "Ele perdeu a bola pouco antes do gol do Groningen. E, no começo da partida, teve um lance em que precisava dominá-la. Deveria ter finalizado mais rápido, porque também demorou demais."

"Não, ele não me convenceu nem um pouco. De qualquer forma, não parece valer 20 milhões de euros. Normalmente, seria de esperar que desse para ver alguma coisa que ele faz bem", concluiu Perez, em tom crítico.