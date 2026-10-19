Karim El Ahmadi está profundamente impressionado: "Ele jogou como se fosse titular do Ajax há anos"

Karim El Ahmadi ficou impressionado com Dies Janse e Aaron Bouwman. Os dois jovens zagueiros foram titulares do Ajax no domingo, na vitória por 5 a 2 sobre o FC Groningen, e jogaram bem, segundo o comentarista.

O Ajax conquistou uma vitória convincente sobre o Groningen. O técnico Míchel Sánchez escalou Janse (20) e Bouwman (19) na zaga. E a escolha deu certo, na avaliação de El Ahmadi.

"Achei que os dois jogaram muito bem", disse o comentarista no programa Dit Was Het Weekend da ESPN. "Isso também tem a ver com a forma como o time joga, mas achei que Dies Janse atuou como se já fosse titular do Ajax há anos. Achei que ele jogou muito bem."

"E acho que também é bom quando vocês jogam mais próximos uns dos outros. Assim, os zagueiros também parecem melhores. Bouwman me passou muita tranquilidade. Então, os dois jogaram muito bem. E talvez ajude o fato de ambos falarem holandês. Isso também facilita a comunicação em campo."

El Ahmadi ficou bem menos impressionado com Marcos Leonardo, que começou como centroavante. "A única coisa que dá para dizer é que ele se esforçou muito. Mas isso também não é um bom sinal para um centroavante, principalmente quando você vence por 5 a 2. Na verdade, os fundamentos técnicos dele, especialmente no domínio de bola, são realmente péssimos."

Kenneth Perez concordou. "Ele perdeu a bola pouco antes do gol do Groningen. E, no começo da partida, precisou dominar a bola. Deveria ter finalizado mais rápido, porque também demorou demais nesse lance."

"Não, ele não me convenceu nem um pouco. De qualquer forma, não dá para perceber que vale 20 milhões de euros. Normalmente, você diria que consegue ver pelo menos alguma coisa que ele faz bem", concluiu Perez, em tom crítico.