O Bayern de Munique empatou por 2 a 2 com o Arsenal nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Harry Kane voltou a ser importante para o clube alemão, com uma assistência e um gol, mas não foi suficiente para garantir a vitória.
O Arsenal sofreu um revés logo no início: Bukayo Saka saiu lesionado antes dos 15 minutos. Seu substituto, Eberechi Eze, abriu o placar após escapar com inteligência da linha de impedimento do Bayern.
O Bayern reagiu e empatou aos 35 minutos. Kane deu um passe magistral para Alphonso Davies, que superou David Raya de perto. O Arsenal ainda chegou perto de fazer 2 a 1 com Riccardo Calafiori, mas não houve mais gols no primeiro tempo.
O início da segunda etapa foi movimentado, com grandes defesas de Manuel Neuer e Raya. Depois, Ismael Saibari apareceu de repente em boa posição, mas, impedido, chutou para fora. As duas equipes buscavam claramente a vitória.
Após uma hora de jogo, o Bayern ganhou um pênalti quando Gabriel Magalhães tocou na bola com a mão de forma involuntária. Kane cobrou com perfeição e chegou a dez jogos consecutivos marcando na Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo já havia marcado em 11 partidas seguidas na competição bilionária.
O jogo seguiu de um lado para o outro, e Konrad Laimer chutou para fora por pouco após um rápido contra-ataque. Raya impediu que Luis Díaz, que havia entrado, marcasse. Enquanto isso, o tempo passava na Allianz Arena, e uma vitória importante se aproximava para o Bayern.
Mas ela não veio. Depois de uma boa jogada, Declan Rice marcou o gol do empate por 2 a 2 para o Arsenal. Neuer ainda desviou por cima do travessão um chute forte de Jurriën Timber. Um ponto merecido para os visitantes, vice-campeões da Liga dos Campeões na temporada passada.