Kane chega a 200 gols com a mesma idade de Cristiano Ronaldo

O artilheiro do Tottenham estufou as redes pela equipe londrina, que perdeu para o Southampton

O Tottenham não teve motivos para comemorar neste sábado (09), graças à derrota por 2 a 1, de virada, para o Southampton. O resultado ligou de vez o alerta vermelho para não ficar de fora do Top 4 da Premier League, que dá vaga para a próxima Champions League. Entretanto, sob o ponto de vista individual, ao menos reservou um marco importante para a carreira do atacante Harry Kane.

O atacante do Tottenham, que abriu o placar, chegou a 200 tentos em sua carreira. Considerando jogos por clube e seleção, Kane demorou apenas 349 partidas para alcançar a segunda centena de bolas nas redes.

Para efeito de comparação com dois atletas que parecem inalcançáveis no futebol atual, Lionel Messi alcançou o 200º gol aos 24 anos, apenas um a menos em relação a Kane – que tem 25. O craque do Barça chegou á segunda centena de tentos justamente em um clássico contra o Real Madrid em 2011. Já Cristiano Ronaldo, assim como o goleador do Tottenham, alcançou a marca também com 25 primaveras completadas: foi em 2010, em duelo contra o Ajax.