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Após uma passagem pouco feliz pela Itália, onde também defendeu o Frosinone, Kaio Jorge voltou ao Brasil e está fazendo gols aos montes. O atacante admite a possibilidade de uma nova transferência.

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Kaio Jorge, atacante brasileiro nascido em 2002, defendeu a Juventus na Itália entre 2021 e 2023, somando 11 jogos pelo time principal e duas partidas, com um gol, pela Next Gen. Na temporada 2022-23, jogou por empréstimo no Frosinone, disputando 23 partidas e marcando três gols, antes de ser vendido em definitivo ao Cruzeiro por 7,2 milhões de euros.

Na passagem pelo Cruzeiro, Kaio Jorge disputou 95 partidas e marcou 45 gols, voltando a despertar interesse no mercado para um possível retorno à Europa. Entre os rumores das últimas semanas, surgiu também a possibilidade de uma transferência para o Bayern de Munique.

O atacante falou sobre sua situação antes da partida que ainda lhe resta disputar pelo Cruzeiro, na 38ª e última rodada do Brasileirão. O time já tem o terceiro lugar matematicamente garantido, atrás de Flamengo e Palmeiras.

“É normal que cheguem propostas da Europa para mim”, diz Kaio Jorge, segundo o TuttoJuve.com. “Precisamos esperar este ano acabar. Ainda não sabemos o que vai acontecer. Deixamos tudo nas mãos da diretoria, que indicará o melhor caminho para os jogadores. É normal que cheguem propostas. Quando um jogador jovem se destaca por duas temporadas consecutivas em alto nível e marcando gols, é óbvio que atrai a atenção dos clubes europeus, mas estou muito tranquilo: tenho contrato até 2030. Pedrinho conhece meu desejo.”

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Kaio Jorge, autor de 15 gols neste campeonato que está chegando ao fim, acrescenta: “Eu gostaria de ficar, mas uma transferência pode ser vantajosa para o clube. Meu desejo é continuar no clube e todos sabem disso, mas só se for bom para o clube. Às vezes não posso decidir: às vezes o jogador gostaria de ficar, mas uma transferência pode ser vantajosa para o clube.”