O jogo contra o Omonia pode ser a oportunidade ideal para a Juventus de Luciano Spalletti dar um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final da Liga Europa da Uefa 2026/2027. Após a vitória por ampla margem sobre o Venezia na Serie A, a Juventus recebe a equipe cipriota no Allianz Stadium com uma oportunidade única de se manter entre os oito primeiros colocados da fase de liga. Já os visitantes chegam a Turim precisando somar pontos depois de perderem nas duas últimas rodadas.
JUVENTUS X OMONIA
GOLS: -
GOLS E PRINCIPAIS LANCES
0' Início da partida às 21h no Allianz Stadium, em Turim
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JUVENTUS X OMONIA: PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E FICHA TÉCNICA
Juventus x Omonia
Gols: -
JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Conceicao, Ekhator, Boga.
Téc. Spalletti.
OMONIA (4-3-3): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Tanase, Maric; Ewandro, Diony, Montnor.
Téc. Berg.
Árbitro: Barrott (ING)
Cartões amarelos: -
Expulsos: -