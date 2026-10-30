Juventus x SSC Napoli: detalhes da partida
Napoli em alta aumenta a pressão sobre Juventus em crise
A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium na noite de domingo, pela 10ª rodada da Serie A 2026/27. Os dois clubes chegam a Turim em situações muito diferentes.
A Juventus de Luciano Spalletti está sob forte pressão. A derrota por 2 a 0 para o Genoa na última terça-feira, a terceira da equipe no campeonato nesta temporada, levou o diretor-executivo Giovanni Carnevali a fazer um discurso duro no vestiário, deixando claro que a situação atual é inaceitável. O elenco foi colocado em concentração antes da partida, e os questionamentos sobre o futuro de Spalletti se intensificaram na imprensa de Turim.
O Napoli, por outro lado, chega embalado. A equipe de Massimiliano Allegri marcou quatro gols contra o Monza no meio da semana passada e está apenas uma posição abaixo da Juventus na tabela, com as duas equipes separadas somente pelo saldo de gols. O clima no elenco, porém, não é de total tranquilidade: Stanislav Lobotka deixou o campo de maca e aos prantos durante a vitória, e sua ausência mudará significativamente o meio-campo do Napoli.
O próprio Allegri não estará à beira do campo. O técnico do Napoli cumpre suspensão, o que significa que seu auxiliar Marco Landucci, outro ex-integrante da Juventus, comandará a equipe do banco de reservas, como fez contra o Monza.
Esse confronto já costuma ter grande importância. Com a posição de Spalletti sob análise e o Napoli na perseguição aos campeões, a noite de domingo no Allianz Stadium terá ainda mais peso do que o habitual.
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Prováveis escalações de Juventus x Napoli
Time titular
Técnico
- L. Spalletti
- M. Allegri
Forma recente
Histórico do confronto direto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|8
|1
|0
|25
|10
|+15
|25
V
V
V
V
E
|2
|9
|8
|1
|0
|22
|7
|+15
|25
V
V
V
V
V
|3
|9
|6
|3
|0
|23
|8
|+15
|21
V
E
V
E
E
|4
|9
|6
|2
|1
|17
|8
|+9
|20
V
V
V
E
D
|5
|9
|5
|3
|1
|18
|11
|+7
|18
D
V
V
E
V
|6
|9
|5
|2
|2
|22
|14
|+8
|17
V
E
V
D
V
|7
|9
|4
|2
|3
|17
|11
|+6
|14
V
E
D
V
E
|8
|9
|4
|2
|3
|11
|10
|+1
|14
D
V
D
E
V
|9
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
D
V
V
V
E
|10
|9
|4
|1
|4
|8
|13
|-5
|13
D
D
D
E
V
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|11
V
V
D
V
E
|12
|9
|3
|2
|4
|16
|17
|-1
|11
E
E
D
V
D
|13
|9
|3
|1
|5
|8
|13
|-5
|10
V
V
D
V
D
|14
|9
|3
|0
|6
|10
|19
|-9
|9
D
D
V
D
D
|15
|9
|2
|2
|5
|14
|22
|-8
|8
D
D
D
E
D
|16
|9
|2
|1
|6
|16
|22
|-6
|7
D
D
V
D
V
|17
|9
|1
|2
|6
|9
|18
|-9
|5
E
D
D
D
D
|18
|9
|1
|2
|6
|11
|21
|-10
|5
E
D
D
D
E
|19
|9
|1
|2
|6
|5
|15
|-10
|5
E
D
D
D
V
|20
|9
|1
|0
|8
|6
|19
|-13
|3
D
D
V
D
D