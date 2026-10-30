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Juventus x Napoli pela Serie A: Napoli testa a Juventus fragilizada

Juventus x Napoli
Campeonato Italiano
Juventus
Napoli

Embalado pela atuação brilhante na vitória contundente por 4 a 1 fora de casa contra o Monza, no meio da semana, o Napoli chega ao Allianz Stadium para tentar agravar a situação da Juventus, ainda atônita após a inesperada derrota por 2 a 0 em Gênova.

Juventus x SSC Napoli: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 10
Allianz Stadium

Napoli em alta aumenta a pressão sobre Juventus em crise

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium na noite de domingo, pela 10ª rodada da Serie A 2026/27. Os dois clubes chegam a Turim em situações muito diferentes.

A Juventus de Luciano Spalletti está sob forte pressão. A derrota por 2 a 0 para o Genoa na última terça-feira, a terceira da equipe no campeonato nesta temporada, levou o diretor-executivo Giovanni Carnevali a fazer um discurso duro no vestiário, deixando claro que a situação atual é inaceitável. O elenco foi colocado em concentração antes da partida, e os questionamentos sobre o futuro de Spalletti se intensificaram na imprensa de Turim.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

O Napoli, por outro lado, chega embalado. A equipe de Massimiliano Allegri marcou quatro gols contra o Monza no meio da semana passada e está apenas uma posição abaixo da Juventus na tabela, com as duas equipes separadas somente pelo saldo de gols. O clima no elenco, porém, não é de total tranquilidade: Stanislav Lobotka deixou o campo de maca e aos prantos durante a vitória, e sua ausência mudará significativamente o meio-campo do Napoli.

O próprio Allegri não estará à beira do campo. O técnico do Napoli cumpre suspensão, o que significa que seu auxiliar Marco Landucci, outro ex-integrante da Juventus, comandará a equipe do banco de reservas, como fez contra o Monza.

Esse confronto já costuma ter grande importância. Com a posição de Spalletti sob análise e o Napoli na perseguição aos campeões, a noite de domingo no Allianz Stadium terá ainda mais peso do que o habitual.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Juventus x Napoli

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangR. HoejlundR. HoejlundM. PolitanoM. Politano
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
Juventus

Time titular

Napoli

Técnico

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Forma recente

JUV

JUV - Sequência

CEL
V1-2
LAZ
D0-3
REN
E2-2
LEC
V0-2
GEN
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
NAP

NAP - Sequência

VIL
D3-1
VEN
D1-0
BOD
V4-3
ROM
E3-3
MON
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Histórico do confronto direto

Confrontos

JuventusEmpateNapoli
1
1
3
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
3
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
98102510+1525
V
V
V
V
E
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
E
V
E
E
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
E
D
5
MilanMilanMIL
95311811+718
D
V
V
E
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
E
V
D
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
D
V
V
V
E
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
D
D
D
E
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
D
V
E
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
D
V
D
14
LecceLecceLEC
93061019-99
D
D
V
D
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
92161622-67
D
D
V
D
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
E
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
19
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
D
D
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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