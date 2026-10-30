Juventus x SSC Napoli: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 10 1 de nov. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Napoli em alta aumenta a pressão sobre Juventus em crise

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A Juventus recebe o Napoli no Allianz Stadium na noite de domingo, pela 10ª rodada da Serie A 2026/27. Os dois clubes chegam a Turim em situações muito diferentes.

A Juventus de Luciano Spalletti está sob forte pressão. A derrota por 2 a 0 para o Genoa na última terça-feira, a terceira da equipe no campeonato nesta temporada, levou o diretor-executivo Giovanni Carnevali a fazer um discurso duro no vestiário, deixando claro que a situação atual é inaceitável. O elenco foi colocado em concentração antes da partida, e os questionamentos sobre o futuro de Spalletti se intensificaram na imprensa de Turim.

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O Napoli, por outro lado, chega embalado. A equipe de Massimiliano Allegri marcou quatro gols contra o Monza no meio da semana passada e está apenas uma posição abaixo da Juventus na tabela, com as duas equipes separadas somente pelo saldo de gols. O clima no elenco, porém, não é de total tranquilidade: Stanislav Lobotka deixou o campo de maca e aos prantos durante a vitória, e sua ausência mudará significativamente o meio-campo do Napoli.

O próprio Allegri não estará à beira do campo. O técnico do Napoli cumpre suspensão, o que significa que seu auxiliar Marco Landucci, outro ex-integrante da Juventus, comandará a equipe do banco de reservas, como fez contra o Monza.

Esse confronto já costuma ter grande importância. Com a posição de Spalletti sob análise e o Napoli na perseguição aos campeões, a noite de domingo no Allianz Stadium terá ainda mais peso do que o habitual.

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