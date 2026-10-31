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Reviva o confronto eletrizante de 2012 em que a Juventus rompeu um impasse tático com dois gols em dois minutos. Martin Caceres e Paul Pogba, ainda adolescente, garantiram uma vitória crucial por 2 a 0 que definiu a disputa pelo Scudetto.

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Em 20 de outubro de 2012, o Juventus Stadium não era apenas um estádio de futebol: era uma panela de pressão. A oitava rodada da Serie A reuniu duas equipes empatadas na liderança, ambas com campanhas idênticas de seis vitórias e um empate.

A Juventus de Antonio Conte era a campeã invicta em busca de afirmação, enquanto o Napoli de Walter Mazzarri chegava como um adversário feroz, determinado a deslocar o centro de poder do Norte para o Sul. No frio de outono em Turim, o clima era de decisão de título.

Um duelo tático no limite

Os primeiros 80 minutos foram uma demonstração de solidez defensiva e neutralização tática. A Juventus escalou seu emblemático trio BBC, formado por Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, para anular a ameaça de Edinson Cavani.

O Napoli quase mudou o rumo da partida aos 26 minutos, quando uma cobrança de falta violenta de Cavani superou Marco Storari, mas acertou a trave. Os espaços eram sufocados: cada passe de Andrea Pirlo encontrava uma barreira azul, e cada arrancada de Marek Hamsik era acompanhada por uma marcação incansável.

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Dez minutos de ímpeto encerram o empate

Quando a partida caminhava para o empate pragmático que muitos esperavam, Conte buscou inspiração no banco de reservas. O placar enfim foi aberto aos 80 minutos. Pirlo, o grande articulador do jogo, cobrou um escanteio com sua precisão habitual em uma zona de indefinição. Caceres, que havia entrado pouco antes, subiu no momento certo e cabeceou com força para superar Morgan De Sanctis. O estádio explodiu em uma mistura de alívio e euforia que sinalizava uma mudança nos rumos da temporada.

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A chegada de um fenômeno adolescente

Antes que os visitantes pudessem reorganizar suas linhas desfeitas, a Juventus voltou a marcar apenas dois minutos depois. Uma bola afastada sobrou para Pogba, de 19 anos, na entrada da área. Em um momento de pura técnica, o jovem francês acertou um voleio com a bola ainda no ar. O chute foi certeiro, no canto inferior, sem chances para De Sanctis. Foi mais do que um gol: marcou a chegada de um astro mundial e representou o golpe definitivo nas pretensões do Napoli.

A consolidação do domínio em Turim

O placar de 2 a 0 foi uma demonstração da eficiência da equipe de Conte. Embora o Napoli tivesse competido de igual para igual durante a maior parte da partida, a Juventus mostrou ter a profundidade de elenco e a força mental necessárias para aproveitar pequenas vantagens. A vitória deixou a equipe de Turim três pontos à frente na liderança, uma vantagem que não perderia mais. Foi a tarde em que o impasse tático foi desfeito pelo brilho individual, deixando os visitantes a pensar no que poderia ter sido.

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No fim, aquele confronto impulsionou uma hegemonia que definiria uma era. Ao derrotar seu principal rival de maneira tão contundente, a Juventus não conquistou apenas três pontos: impôs seu domínio psicológico sobre o futebol italiano. Os dois gols em dois minutos se tornaram o símbolo de uma dinastia, um lembrete de que, nos maiores jogos, a diferença entre o equilíbrio e a vitória muitas vezes se mede em segundos e na ousadia da juventude.