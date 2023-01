Juventus x Monza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste domingo (29), no Allianz Stadium; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Monza se enfrentam neste domingo (29), às 11h (de Brasília), no Juventus Stadium, na cidade de Turim, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Star+ , na internet.

A Juve derrotou o Monza há pouco mais de uma semana, pela Copa da Itália e, agora, tenta repetir o resultado pelo Campeonato Italiano para se recuperar na competição, após os pontos perdidos em virtude do escândalo envolvendo a negociação de atletas. Atualmente, a equipe de Turim ocupa a 11ª posição na tabela, 14 pontos atrás da Inter de Milão, primeiro clube na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Para o duelo, o técnico Massimiliano Allegri conta com os retornos de Paul Pogba e Dušan Vlahović, que estarão à disposição no banco de reservas.

Apenas um ponto atrás da Juventus, o Monza tenta surpreender o gigante italiano e sair com uma vitória fora de casa para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Para isso, conta com a boa fase do atacante Gianluca Caprari, que marcou três gols nos últimos dois jogos do campeonato.

Prováveis escalações

Escalação da provável Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Soulè, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

Escalação do provável Monza: Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Desfalques

Juventus

Federico Chiesa, Juan Cuadrado e Weston McKennie.

Monza

Sem desfalques.

Quando é?