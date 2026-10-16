Campeonato Italiano - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus e Lazio se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Juventus desfalcada se prepara para receber a Lazio

Juventus não conta com vários jogadores importantes

A Juventus teve um início de temporada irregular: somou 11 pontos em seis partidas, mas venceu apenas uma das últimas quatro. Na Europa, foi melhor, com vitórias sobre Celta Vigo e NEC Nijmegen na Liga Europa, mas enfrentar a Lazio representa um desafio maior. Randal Kolo Muani marcou em cada um dos dois últimos jogos da equipe, ambos fora de casa.

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Lazio vive grande fase

Invicta após seis partidas nesta temporada da Serie A, a Lazio de Gennaro Gattuso deixou escapar apenas dois pontos e divide a liderança com a Inter, atual campeã italiana. Andrea Pinamonti vive uma boa fase diante do gol e marcou em três jogos consecutivos pela equipe de Gattuso.

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Estatísticas e notícias sobre lesões

A Lazio não perdeu nenhum dos últimos três confrontos com a Juventus.

A Lazio abriu o placar em cinco de seus seis jogos na Serie A nesta temporada.

A Juventus sofre com muitas lesões, e Kenan Yıldız é o desfalque mais importante. A Lazio pode não contar com Albert Guðmundsson e Nicolò Rovella.

Notícias e elencos das equipes

A Juventus chega para a partida com uma longa lista de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara e Arkadiusz Milik estão fora, o que deixa Luciano Spalletti com opções limitadas no elenco. Não há suspensões registradas no momento, e informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início da partida.

A Lazio tem menos problemas com lesões, mas também sofre desfalques importantes. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson e Alessio Furlanetto estão indisponíveis para Gennaro Gattuso, que, fora isso, conta com um grupo relativamente estável.

Momento das equipes

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Cagliari, pela Serie A, graças a um gol de cabeça de Kolo Muani que garantiu um ponto. O melhor resultado da equipe nesse período foi a goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen na Liga Europa, embora as derrotas consecutivas para o Sassuolo, pela Serie A, e para a Cremonese, em um amistoso, evidenciem a irregularidade que Spalletti precisa corrigir.

A Lazio tem sido bem mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Monza por 3 a 1 e, antes disso, empatou por 2 a 2 com o Milan, mostrando que pode competir com as principais equipes da liga. As três vitórias em cinco jogos, com muitos gols marcados, ajudam a explicar a posição da equipe de Gattuso na tabela.

Histórico de confrontos

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Allianz Stadium, em fevereiro de 2026, resultado que refletiu o equilíbrio do duelo. Nos últimos cinco encontros, a Lazio leva vantagem no retrospecto, com uma vitória, dois empates e uma derrota em partidas da Serie A, além de uma vitória na Copa da Itália. Os gols ficaram distribuídos de forma bastante equilibrada nessa sequência, e a maioria dos confrontos foi decidida por margens pequenas.

Classificação

Na classificação atual da Serie A, a Lazio ocupa a segunda posição, enquanto a Juventus está em sexto. Essa distância dá ainda mais importância ao jogo em casa, que a Juventus vê como uma chance de se aproximar das equipes que largaram na frente na competição.