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Juventus x Lazio: tudo o que você precisa saber sobre o jogo da Serie A

Juventus x Lazio
Juventus
Lazio
Campeonato Italiano

Prévia completa de Juventus x Lazio pela Serie A. Analisamos as táticas, as novidades das equipes, o momento de cada uma e muito mais.

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Campeonato Italiano - Rodada 7
Allianz Stadium

Juventus e Lazio se enfrentam em 18 de outubro de 2026, às 14h45 EST e 18h45 GMT.

Juventus desfalcada se prepara para receber a Lazio

Juventus não conta com vários jogadores importantes

A Juventus teve um início de temporada irregular: somou 11 pontos em seis partidas, mas venceu apenas uma das últimas quatro. Na Europa, foi melhor, com vitórias sobre Celta Vigo e NEC Nijmegen na Liga Europa, mas enfrentar a Lazio representa um desafio maior. Randal Kolo Muani marcou em cada um dos dois últimos jogos da equipe, ambos fora de casa.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

Lazio vive grande fase

Invicta após seis partidas nesta temporada da Serie A, a Lazio de Gennaro Gattuso deixou escapar apenas dois pontos e divide a liderança com a Inter, atual campeã italiana. Andrea Pinamonti vive uma boa fase diante do gol e marcou em três jogos consecutivos pela equipe de Gattuso.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • A Lazio não perdeu nenhum dos últimos três confrontos com a Juventus.
  • A Lazio abriu o placar em cinco de seus seis jogos na Serie A nesta temporada.
  • A Juventus sofre com muitas lesões, e Kenan Yıldız é o desfalque mais importante. A Lazio pode não contar com Albert Guðmundsson e Nicolò Rovella.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Juventus x Lazio

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-2-3-1
Juventus

Time titular

Lazio

Técnico

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

A Juventus chega para a partida com uma longa lista de lesionados. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara e Arkadiusz Milik estão fora, o que deixa Luciano Spalletti com opções limitadas no elenco. Não há suspensões registradas no momento, e informações sobre a provável escalação serão acrescentadas mais perto do início da partida.

A Lazio tem menos problemas com lesões, mas também sofre desfalques importantes. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson e Alessio Furlanetto estão indisponíveis para Gennaro Gattuso, que, fora isso, conta com um grupo relativamente estável.

Momento das equipes

JUV

JUV - Sequência

NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
D0-1
CGL
E1-1
CEL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LAZ

LAZ - Sequência

MIL
E2-2
VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
E3-3
MON
V3-1
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Juventus venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Cagliari, pela Serie A, graças a um gol de cabeça de Kolo Muani que garantiu um ponto. O melhor resultado da equipe nesse período foi a goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen na Liga Europa, embora as derrotas consecutivas para o Sassuolo, pela Serie A, e para a Cremonese, em um amistoso, evidenciem a irregularidade que Spalletti precisa corrigir.

A Lazio tem sido bem mais consistente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Monza por 3 a 1 e, antes disso, empatou por 2 a 2 com o Milan, mostrando que pode competir com as principais equipes da liga. As três vitórias em cinco jogos, com muitos gols marcados, ajudam a explicar a posição da equipe de Gattuso na tabela.

Histórico de confrontos

Confrontos

JuventusEmpateLazio
1
2
2
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FJ
Campeonato Italiano
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FJ
Campeonato Italiano
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
Campeonato Italiano
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FJ
Copa da Itália
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Allianz Stadium, em fevereiro de 2026, resultado que refletiu o equilíbrio do duelo. Nos últimos cinco encontros, a Lazio leva vantagem no retrospecto, com uma vitória, dois empates e uma derrota em partidas da Serie A, além de uma vitória na Copa da Itália. Os gols ficaram distribuídos de forma bastante equilibrada nessa sequência, e a maioria dos confrontos foi decidida por margens pequenas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
6510188+1016
V
E
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
E
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
E
E
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
E
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
6330115+612
E
V
E
E
V
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
E
V
D
E
V
7
ComoComoCOM
632196+311
E
D
V
V
V
8
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
E
V
D
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
D
V
E
V
V
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
D
D
D
V
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
E
D
V
E
V
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
E
D
V
D
13
LecceLecceLEC
6204612-66
D
D
V
D
D
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
E
D
E
D
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
D
D
D
D
V
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
6114915-64
D
V
D
E
D
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
D
E
D
D
18
ParmaParmaPAR
6114410-64
D
V
D
E
D
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
D
E
V
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na classificação atual da Serie A, a Lazio ocupa a segunda posição, enquanto a Juventus está em sexto. Essa distância dá ainda mais importância ao jogo em casa, que a Juventus vê como uma chance de se aproximar das equipes que largaram na frente na competição.

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