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imago-sport-1084573583.jpgPhoto Players Images
Sam Vreeswijk
Traduzido por

Juventus vence nos acréscimos e retoma a liderança da Liga Europa

Celta de Vigo x Juventus
Celta de Vigo
Juventus
Liga Europa
T. Koopmeiners
C. Conceicao
H. Alvarez
N. Woltemade
R. Kolo Muani

A Juventus conquistou uma vitória nos instantes finais da Liga Europa, na noite de quinta-feira. Fora de casa contra o Celta de Vigo, o jogo ficou empatado por um longo período, mas Randal Kolo Muani marcou nos acréscimos e definiu o placar em 2 a 1.

O Celta havia perdido por 1 a 0 para o Omonia Nicosia no mês passado, em sua primeira partida nesta edição da Liga Europa. A Juventus começou bem melhor: venceu o NEC por 5 a 0.

Teun Koopmeiners foi titular pela Juventus na quinta-feira, ao contrário do que ocorreu contra o NEC. Ele formou o meio-campo central ao lado de Pape Matar Sarr. O ex-jogador do Ajax Francisco Conceição também começou a partida pelos visitantes.

O Celta começou bem e abriu o placar aos 18 minutos. Após uma boa jogada, Hugo Álvarez marcou de perto: 1 a 0.

A Juventus não conseguiu reagir antes do intervalo. No segundo tempo, porém, os italianos voltaram com tudo e poderiam ter empatado com Conceição, mas o goleiro Ionut Radu defendeu suas duas finalizações.

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Pouco depois, Nick Woltemade conseguiu marcar. Um lançamento longo de Koopmeiners, com um pouco de sorte, desviou em Marcos Alonso e chegou aos pés do atacante alemão, que finalizou sem dificuldade: 1 a 1.

Na reta final, a Juventus teve o domínio da partida e, nos acréscimos, chegou ao merecido 2 a 1. Kolo Muani, que havia entrado no decorrer do jogo, marcou de cabeça e garantiu à Juventus a liderança provisória da Liga Europa.

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